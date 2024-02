Každá žena je jiná. Některé jsou submisivní a mají rády ve svém životě vedení, zatímco jiné jsou naopak těmi, které v sobě mají vůdčího ducha. Jsou takzvaně dominantní. Rády rozhodují a udávají směr těm, kteří s nimi kráčí životem. Patříte k těm, co se podřídí, nebo těm, které jsou jako generál?

1. Štír (24. října– 22. listopadu)

Ženy ve znamení Štíra jsou již od narození sebevědomé a rády rozkazují už na pískovišti. Jsou odhodlané a cílevědomé, proto nesnáší, když jim říká někdo jiný, co mají dělat. Mají vrozenou mystickou sílu, která může být jak velice svůdná, tak zastrašující.

Jejich dominantní povaha pramení ze schopnosti vidět skryté věci pod povrchem. To jim umožňuje pochopit situaci rychleji a rozhodnout o nejlepším řešení. Jsou skvělými velitelkami, protože umí rozlousknout i ty nejsložitější problémy.

2. Beran (21. března – 20. dubna)

Ženy ve znamení Berana jsou neuvěřitelně sebevědomé a nebojácné. Jsou to rozené vůdkyně, které milují výzvy. Jejich dominantní povaha pramení z neústupné touhy úspěchu a vítězství. Když tato dáma zavelí, nepokoušejte se ji neposlechnout.

Její nezávislý duch a odvaha z ní dělá velkou bojovnici, která se nebojí použít veškerou svou hrozivou sílu. Rozhodně ji nepodceňujte, protože je třeba počítat s velkou drtivou energií. Lepší je stát vždy na její straně. Za nepřítele ji mít nechcete.

3. Kozoroh (22. prosince – 20. ledna)

Ženy ve znamení Kozoroha jsou známé svou důslednou pracovní morálkou a neochvějným odhodláním. Tyto velitelky mají rády dopředu určenou strategii, která má téměř stoprocentní šanci na úspěch. Tato dáma nerada prohrává, proto se s ní určitě do hádky či konfliktu nepouštějte.

Dominance žen zrozených v Kozorohu pramení z jejich praktičnosti a schopnosti účinně taktizovat. Díky své ambiciózní povaze a naprostému soustředění vede tato generálka své vojsko pouze k vítězství a úspěchu. Umí totiž používat chladnou logiku a nenechá se zmást emocemi.

4. Lev (23. července – 22. srpna)

Charismatické Lvice vyzařují dominantní a autoritativní auru. Jejich přirozené vůdčí schopnosti a vášeň být středem pozornosti z nich činí zcela přirozené dominanty. Jejich obrovská sebedůvěra jim umožňuje bez námahy vzbuzovat pozornost a respekt.

Tato dáma je zvyklá být za hvězdu a nemá problém jakékoli exhibice. Veřejně řekne to, co si myslí a nezabrání jí v tom nikdo. Ona je královna, a proto je dobré nechat se vést její moudrostí. Rozhodně se nesnažte ji zastínit, diskutovat s ní nebo strhávat pozornost na sebe. Dopadli byste špatně.

5. Býk (21. dubna – 21. května)

Ženy ve znamení Býka mají tichou vnitřní sílu, která z nich dělá ohromné válečnice. Jejich dominantní povaha je zakořeněna v jejich sebevědomí a jistotě. Tato dáma má dostatek trpělivosti a praktičnosti k tomu, aby získala to, co chce. A to naprosto v klidu a bez problémů.

Zrozenkyně Býka mají pozoruhodnou schopnost odolávat tlaku a překonávat nejrůznější překážky. A to s grácií a obdivuhodnou houževnatostí. Tyto charismatické ženy mají dobré srdce, ale pokud ve vás tuší zrádce, se zlou se potážete, protože ona vás za to zničí.

