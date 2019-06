Nejdražší auta světa: Kolik stojí a kdo v nich jezdí?

Někdo si pořídí auto, aby s ním mohl jezdit o víkendech na chatu, jiný v něm chce závodit. A pak jsou tací, co vydají miliony dolarů za vůz, který budou po zbytek života obdivovat a oprašovat v garáži. Potřebují k tomu jen sběratelskou vášeň a bezedné konto.

FOTOGALERIE

Jedním z takových bohatých nadšenců je například bubeník slavné skupiny Pink Floyd Nick Mason. Jeho sbírka unikátních automobilů zahrnuje mimo jiné červené Ferrari 250 GTO vyrobené v roce 1962 jako jeden z pouhých 36 vozů svého typu. Krátce poté, co tento skvostný exemplář opustil brány výrobní haly, získal 3. místo v prestižním závodu 24 hodin Le Mans. Odhaduje se, že kdyby ho chtěl Nick Mason prodat, mohl by si klidně říci o 50 milionů dolarů (přes 1,1 miliardy Kč). To se ale hnedtak nestane, protože známý hudebník nesedí rád jen za bubny, ale také za volantem, a své Ferrari 250 GTO s oblibou venčí na soukromých projížďkách i na srazech veteránů. Řízení vozu miliardové hodnoty určitě vyžaduje jistou odvahu, ta však Masonovi očividně nechybí.

Odhad ceny jeho vozu se odvíjí od prodeje stejného modelu Ferrari, který se před rokem uskutečnil na aukci v Kalifornii; vůz se tehdy vydražil za rekordních 48,4 milionu dolarů. Krátce předtím si navíc jiný exemplář tohoto typu pořídil také zakladatel firmy WeatherTech David MacNeil - s prodejcem se údajně dohodl na neuvěřitelné ceně 70 milionů dolarů (1,6 miliardy Kč). Za tuto částku už koupíte i luxusní soukromé letadlo.

Když už zmiňujeme letadlo, nemůžeme odolat krátkému popisu dalšího velmi vzácného vozidla. Tentokrát jde skutečně o raritu, kterou v roce 1914 sestrojil Francouz Marcel Leyat. Šlo vlastně o letadlo bez křídel poháněné tažnou dřevěnou vrtulí a dvouválcovým motorem Scorpion o síle 5,9 kW. Leyatovi připadaly tehdejší automobily příliš těžkopádné a nepraktické pro delší vzdálenosti, proto svůj stroj zkonstruoval z lehké překližky. Vůz, který dostal název Hélica, dosahoval na svou dobu neuvěřitelné rychlosti 160 km/h a chlubil se spotřebou pouhých 6 litrů na 100 km. O model přesto nebyl zájem, prodalo se ho méně než 30 kusů a Leyatova automobilka nakonec ukončila výrobu. Zato dneska mají tyto pozoruhodné exempláře cenu okolo 20 milionů dolarů.

Ve fotogalerii si můžete prohlédnout celou desítku nejdražších vozů světa, které jsou vzácné jak z historického hlediska, tak z hlediska technologie výroby. Najdete mezi nimi například supermoderní Porsche 917K nebo dva modely značky Aston Martin, jejichž hodnota přesahuje cenu slavných automobilů Jamese Bonda.