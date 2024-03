Máte ve své rodině ženu, která je vždy milá, soucitná, pečující a podporuje vás ve všem, co děláte? Možná patří mezi následující znamení zvěrokruhu. Tyto ženy jsou totiž anděli v lidském těle. Ať už je to vaše sestra, maminka, nebo babička, mají pro vás vždy otevřenou náruč a dostatek lásky.

Ženy v rodině jsou důležitou součástí našeho života. Během dětství v nás utvářejí obrázek o ideálním ženském vzoruje. Jedna z nich je ale výjimečná, protože její přítomnost v nás vyvolává pocit bezpečí a domova. Nasáváme u ní bezpodmínečnou lásku a přijetí. V kterých znameních zvěrokruhu se rodí andělé v ženských tělech?

Býk (21.4. - 21.5.)

Ženy zrozené ve znamení stabilního Býka jsou ochranitelské, pečující, milující a spolehlivé. Vzbuzují pocit bezpečí, takže jsou pro své děti a vnoučata po celý život přístavem, kde mohou zakotvit. Mají velké životní zkušenosti, proto si k nim chodí pro rady do života. Nic je nevykolejí, protože je jejich charakter pevný, zároveň jsou tolerantní a otevřené. Tím budí důvěru.

Tato dáma je rodinná manažerka, protože umí skvěle organizovat narozeniny i jiné společné akce. Není nic, co by nedokázala zařídit jako mávnutím kouzelného proutku. Má ráda věci a milované lidi pod kontrolou. To je problém v době, kdy její děti opouští rodné hnízdo a chtějí vyletět do světa. Udělala však maximum proto, aby své potomky připravila na život. A ti jí to v budoucnu oplatí.

Rak (22.6. - 22.7.)

Maminky a babičky ve znamení Raka udělají pro svou rodinu vše. Děti a vnoučata jsou pro tyto milující ženy středem jejich vesmíru, protože rodina je u nich vždy na prvním místě. Své děti a vnoučata rozmazlují a nikdy jim neřeknou „ne“. Zvlášť pokud prochází nějakým těžkým obdobím, má pro ně otevřenou náruč plnou pochopení a útěchy. Umí poslouchat, a přitom nesoudit.

Tato žena vychovává své děti tak, aby ji mohly reprezentovat. Jsou slušně vychované, hezky nahlas zdraví sousedy a nešťourají se v nose. Ve všem, co dělají, je aktivně podporuje. Své potomky ochraňuje před zlem, někdy ale až moc. Jejich přecitlivělá povaha je nutí vymýšlet si ty nejhorší scénáře, co by se mohlo stát. Proto někdy působí úzkostně a se svou péčí to přehánějí.

Kozoroh (22.12. - 20.1.)

Často působí na druhé tyto ženy trochu chladně, ale opak je pravdou. Kozorožky jsou pro své blízké skutečnými anděli. Jsou to milující maminky, sestry a babičky. Snaží se z dětí vychovat slušné a vyrovnané lidi, proto je přehnaně nerozmazlují. Jsou to praktické ženy, proto se snaží na prvním místě vždy zajistit základní potřeby, bezpečí, střechu nad hlavou, teplo a dostatek jídla.

Když se jejich děti ocitnou v nouzi, mohou se na ně obrátit, protože je nejen s empatií vyslechne, ale okamžitě začne jednat. Hned vymyslí krizový plán, začne plánovat kroky k záchraně a nápravě situace. Děti mají se svými maminkami a babičkami úžasný vztah i v dospělosti. Sdílí s nimi všechny novinky, vztahy a životní kroky. Nebo se aspoň staví pro vroucné obejmutí a kávu s bábovkou.

Ryby (21. 2. až 20. 3.)

Empatické Ryby si vždy udělají čas na své děti, ať je jim deset, nebo třicet let. Tyto ženy jsou první, kdo jim pomůže v těžké situaci, nebo je alespoň soucitně vyslechnou. Optimistické až naivní znamení se snaží ve všech vidět jen to dobré. Jejich energie a přítomnost jsou uklidňující. Jsou nejen maminkami a babičkami, ale také rodinnými terapeutkami, které bez hodnocení umí vyslechnout.

Tyto dámy nesnáší konflikty, křik a negativní energii. Proto u nich doma vládne harmonie a klid. Své děti vedou k lásce ke všemu živému. I v dospělosti u nich jejich děti hledají útěchu a pochopení, vědí, že u ní je vždy najdou. Rybka nikdy nenechá nikoho ve štychu, mnohdy upozadí sama sebe, aby mohla pomoci druhým.

