Mít v životě kamarádku, které můžeme plně důvěřovat, je k nezaplacení. Pokud si k tělu ale pustíme falešnou potvoru, může nám v životě pěkně zavařit. Nejfalešnější mrchy se rodí v následujících znameních. Najdete tam i svoji kámošku?

Pokud máte ve své blízkosti někoho v těchto znameních zvěrokruhu, zbystřete. Není sice fér házet všechny do jednoho pytle, ale astrologové se shodují, že falešné ženy se obvykle rodí právě ve vybraných znameních. Kdo jsou nejzákeřnější mrchy z celého horoskopu?

Váhy (23.9. – 23.10.)

Váhy se tak moc vyhýbají konfrontaci, že řeknou cokoliv, aby zachovali klid a mír. Tyto ženy jsou tak trochu posedlé rovnováhou a neštítí se pro ni obětovat ani své zásadní hodnoty. Chtějí být tak moc nestranné a spravedlivé, že se zřídkakdy postaví na něčí stranu. Nepodpoří ani svou nejlepší kamarádku, protože nechtějí stranit vůbec nikomu.

Kvůli tomu je lidé považují za falešné a neupřímné. Přispívá k tomu i fakt, že se až příliš zajímají o to, co si o nich myslí ostatní. Chtějí všem vyhovět a zároveň zamaskovat všechny své špatné stránky, chyby a nedostatky. Tak moc se snaží zalíbit všem, až se lidem zprotiví. Možná by jim prospělo být jednoduše samy sebou.

Ryby (21.2. – 20.3.)

Intuitivní a citlivá povaha dělá z Ryb beznadějné romantičky. V horoskopu ale patří k jedněm z nejfalešnějších znameních. Nikdy vám totiž neřekne, co si skutečně myslí. Nemůžete si být vůbec jisti, zda s vámi souhlasí, protože máte pravdu, anebo jen proto, aby se vyhnula konfrontaci. Tyto ženy se vyhýbají konfliktům jako čert kříži.

Touha vyhýbat se výměně názorů způsobuje, že Ryby přejdou do obranného režimu, když se cítí ohroženy. Dámy, kterým vládne Neptun, planeta iluzí, jsou mistryněmi ve vyprávění příběhů. Každá situace, do které se dostanou a prožijí ji, se stává poutavým dobrodružným příběhem, který Rybka dramaticky vypráví každému, kdo jí vstoupí do cesty.

Blíženci (22.5. – 21.6.)

Toto znamení má dvě tváře, proto je často rozpolcené. Blíženci nemají rádi stereotyp a nudu, proto rádi poznávají nové lidi i situace. Vládne jim Merkur, planeta komunikace a síly slov. Nerozhodnost jim v daný moment ale komplikuje život, protože právě kvůli ní vypadají tyto ženy, že jsou falešné. Přitom se jen nedokážou rychle a zodpovědně rozhodnout.

Blíženci umí skvěle vyprávět vtipy a příběhy, ale jsou také známí jejich přibarvováním. Zveličují své zážitky, a dokonce si vymýšlejí, aby byli před svým publikem zajímavější. Tyto dámy by se měly mít na pozoru, protože ne každého tím úspěšně obalamutí. Jeden člověk, který jim jejich představení nevěří, je může úplně znemožnit a udělat z nich lhářky.

Lev (23.7. – 22.8.)

Lvice jsou královny večírků a společenských akcí. Celkem běžně předstírají zájem o ostatní a vedou dlouhé debaty s novými lidmi, se kterými se právě seznámily. Ve skutečnosti je to ale přetvářka. Tyto dámy chtějí být pouze středem pozornosti, a aby si jich každý všiml. Pravdou je, že je ostatní lidé nezajímají o nic víc, než oprýskaný starý rám zrcadla na místních toaletách.

Popularita a obdiv fanoušků jsou pro ně vším. Jakmile dostanou, co chtějí, rychle zmizí. Lvice mají až nemístný pocit vlastní důležitosti. Jsou sobecké a neustále hledají způsoby, jak naplnit své potřeby. Bývají to neskutečně falešné ženy. Nedej bože, aby si někdo všiml dřív vás. To by byl oheň na střeše.

Beran (21.3. – 20.4.)

Ženy zrozené v Beranu jsou známé svou divokou a egocentrickou energií. To je kombinace, která vede k celkem spornému chování. Tyto dámy umí být ke svým kamarádkám jak upřímné, tak falešné. Dělají to, protože se nerady zabývají malichernostmi, nepodstatné a nezajímavé věci je jen zdržují. Raději si nasadí masku.

Pokud tyto ženy nezajímá váš problém, okamžitě přepnou do falešného režimu. Nesnáší marnění svého času nad záležitostmi někoho jiného. Většinou vás vyslechnou, ale zaonačí to tak, že buď vaše potíže přejdou a zametou pod koberec, nebo si vymyslí nějakou neodkladnou záležitost a vyklidí pole.

Panna (23.8. – 22.9.)

Znamení Panny se na první pohled jeví jako naprosto loajální a důvěryhodné. Vnitřní úzkost a napětí pracovité Panny ale způsobí, že se chová falešně. Tato žena má v hlavě nastaven jasný organizovaný plán svých každodenních cílů, který hodlá splnit děj se co děj. Do něj se už nevejde nic jiného. Ani vy.

Tyto dámy udělají všechno proto, abyste jim nenarušila jejich harmonogram. Budou předstírat cokoli, jen aby mohli pracovat, uklízet, cvičit a precizně plnit své precizně naplánované úkoly. Jsou tak lapeny ve vlastním začarovaném kruhu, protože kdyby logicky snížily vysoké nároky, které na sebe kladou, mohly by se trochu uvolnit a být upřímnější.

