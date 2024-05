Externí autor 8. 5. 2024 clock 4 minuty

Hledáte si partnera, ale pořád nějak nemůžete natrefit na toho pravého? Zkuste to podle hvězd a podívejte se, proč následujících 5 znamení tvoří nejharmoničtější páry. Vlastně se dá říci, že si jsou souzeni a jejich lásku hvězdy předurčily už dávno.

Čím to, že se najdou dvojice, kterým to dohromady tak pasuje? Nehledejte v tom žádnou vědu. Obvykle spolu takoví lidé sdílejí podobné hodnoty, povahové rysy a rovněž i životní energii. To vše se vzájemně doplňuje a vytváří hluboké spojení a porozumění na hodně dlouhou dobu.

Beran (21. 3. až 20. 4.) a Vodnář (21. 1. až 20. 2.)

Jestli se dva lidé spolu nenudí, pak je to Beran s Vodnářem. Oba mají rádi vzrušení, dobrodružství a jsou ochotni jít do čehokoli. Potřebují se nejenom dobře bavit, ale hnacím motorem jsou pro ně nové impulsy, které jejich vztah umí okořenit.

Důležité je, že ať už cokoli vymyslí jeden nebo druhý, vždy jdou do toho společně. Nikdy se spolu nenudí a užívají si vzájemnou přítomnost. Na druhou stranu si ponechávají prostor i pro vlastní přátele a koníčky.

Býk (21. 4. až 21. 5.) a Rak (22. 6. až 22. 7.)

Znáte puzzle? Jak hledáte dílky, které do sebe zapadnou, a když, tak je leckdy nemůžete od sebe oddělit? Tak přesně takhle nějak fungují dohromady Býk s Rakem. Jejich vlastnosti, emoce, zájmy i další aspekty jsou ve vzájemné harmonii. Rozumí si navenek, tedy, že si mají neustále o čem povídat.

A rozumí si i vnitřně, protože spolu dokážou i mlčet. Zdá se vám to zvláštní? Ale vůbec ne. Představte si, že jdete na procházku krásnou přírodou a ten druhý vám do toho neustále žvaní. To Býk s Rakem neudělají, umí se domlouvat i beze slov.

Co jim budete závidět je fakt, jak se umějí vzájemně ocenit. Oba si totiž váží osobnosti toho druhého a co od něj dostávají. Nerozdělíte je, protože se vzájemně doplňují a dělají to natolik samozřejmě a s takovou lehkostí, že by to vlastně byla i škoda.

Blíženec (22. 5. až 21. 6.) a Vodnář (21. 1. až 20. 2.)

Sednete si vedle Blížence a Vodnáře a po chvilce poslouchání budete mít pocit, že tihle dva blázni spolu žijí roky. Přitom se potkali teprve nedávno. Co jim vzájemně vyhovuje?

Že oba hýří leckdy praštěnými nápady a taky, že jsou ochotni je zrealizovat. Doplňují se povahově a dobře vědí, co každého z nich potěší a co naopak nazdvihne.

I když spolu po povahové stránce dokonale ladí a vzájemný čas si ohromně užívají, váží si své nezávislosti. Nevyčítají jeden druhému, že ona raději seděla doma s knížkou a on s kamarády pařil, protože uměj čas užít i mimo. Podstatné pro ně je, že si vzájemně vyhoví. Kromě toho dobře vědí, že chvilka odloučení naopak může vztah posílit.

Rak (22. 6. až 22. 7.) a Ryby ( 21. 2. až 20. 3. )

Vodní znamení Raka a Ryby působí navenek poněkud chladně. To byste se ale hodně pletli. Jde totiž o to, že oba velmi dobře vědí, kdo je jejich partner. Znají jeho vlastnosti, a to jak ty dobré, tak i opačné. Jsou na sebe velmi silně napojeni a dokážou se podržet v jakékoli situaci.

K pevnému poutu jim napomáhají i jejich kompatibilní vlastnosti. Ryby pečují o své blízké, zatímco Raci se věnují tomu, aby se všem doma žilo hezky. Vlastně se dá říct, že by jeden bez druhého nefungoval. A co je víc?

Lev (23. 7. až 22. 8.) a Střelec (23. 11. až 21. 12.)

Nedivte se, že mezi Lvem a Střelcem panuje vášeň. Obě znamení si umí užívat života a milují všechny, kteří to mají stejně. Tahle dvojka s nadšením využívá, co jí život nabízí a jeden druhému pomáhají dosáhnout svých snů. Jako ohnivá znamení hluboce chápou potřeby toho druhého. I proto spolu tak skvěle vycházejí.

To je přesně ten vztah, v jakém byste si přáli být. Z obou doslova čiší láska k životu i k sobě navzájem a to je nádherně inspirativní.

Zdroje: www.mathewselectriccorporation.com, www.self.com