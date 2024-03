V oblasti psích společníků vedou diskuse o inteligenci často k debatám o tom, která plemena jsou nejchytřejší, nebo naopak která jsou nejhloupější. Co přesně ale určuje inteligenci psího plemene? Je založena pouze na jejich schopnosti plnit povely, nebo přesahuje rámec úkolů řízených člověkem?

Inteligence čtyřnohých mazlíčků

Nejnovější výzkumy vrhají na toto téma světlo. Studie vědců z Helsinské univerzity publikovaná v roce 2022 se zabývala kognitivními schopnostmi různých psích plemen. Studie s názvem „Plemenné rozdíly v sociálním poznávání, inhibiční kontrole a schopnosti řešit prostorové problémy u psa domácího“ hodnotila inteligenci podle několika kritérií, včetně sociálního poznávání, řešení problémů a schopnosti učení.

Je však důležité poznamenat, že tato studie nezahrnovala faktory, jako je výcvik, prostředí nebo životní zkušenosti, které mohou inteligenci psa také ovlivnit.

Výsledky studie ukázaly spektrum schopností napříč různými plemeny. Zatímco některá plemena, jako například border kolie, v kognitivních úlohách vynikala, jiná, jako například labradorský retrívr, dosahovala nižších výsledků.

Většina plemen vyšlechtěných pro konkrétní účely vykazovala vlastnosti odpovídající jejich zamýšleným funkcím a predispozicím. Přesto se tato kritéria často mění, stejně jako požadavky odborníků provádějící studie se zvířaty.

Renomovaný psycholog Stanley Coren navíc ve své práci rozdělil inteligenci psů do tří typů: instinktivní, adaptivní a pracovní/poslušnostní inteligence. Jeho žebříčky uvedené v knize The Intelligence of Dogs nabídly pohled na schopnosti specifické pro jednotlivá plemena a zdůraznily, že různá plemena vynikají v různých oblastech.

Nejhloupější psi

Navzdory všeobecnému přesvědčení není inteligence pouze o poslušnosti. Nicholas Dodman, odborník na výcvik psů zdůrazňuje, jak se může vnímaná inteligence psa lišit v závislosti na úkolu, který má pes plnit.

Nejhloupější psí plemena:

Zdroj: Youtube

Například zatímco pastevecká plemena vykazují pozoruhodné schopnosti řešit problémy a reagovat na povely, plemena honičů upřednostňují svůj ostrý čich nebo zrak před lidskými pokyny.

Jiná psí plemena, často označovaná za „hloupá“, mají vrozené schopnosti, které se soustředí na detekci pachů a stopování. To poukazuje na inteligenci samo o sobě, i když způsobem, který je pro člověka zvyklého na úkoly založené na poslušnosti méně rozpoznatelný.

Přesto se vědci shodují, že mezi 10 nejhloupějších psích plemen, která jsou na tom intelektuálně opravdu bídně, patří:

- baset

- mastif

close info Przemek Iciak / Shutterstock.com zoom_in Bígl je řazen mezi méně inteligentní plemena.

- bígl

- pekingský palácový psík

- bloodhound

- borzoj

close info katamount / Shutterstock.com zoom_in Čau-čau lákají medvídkovským vzhledem, podle vědců nejsou ale příliš chytří.

- čau-čau

- buldok

- basenji

- afghánský chrt

Přesto je nutné brát v potaz, že psí inteligence přesahuje rámec pouhé poslušnosti nebo dodržování povelů. Zahrnuje nesčetné množství schopností a vlastností, které se utvářely v závislosti na evoluční historii plemene a jeho zamýšlené funkci.

Zdroje: us.firenews.video, yourdogadvisor.com, www.dailymail.co.uk