Nejhloupější milionář historie: Bývalý popelář rozházel pohádkové jmění za 8 let

Suma deseti milionů liber člověku zajisté změní život od základu. Výherce britské loterie Michael Carroll by o tom mohl vyprávět: on sám kvůli milionům ztratil manželku, přibral 30 kilogramů a stal se závislým na kokainu. Dnes bydlí v pronájmu a živí se jako dřevorubec.

V roce 2002 bylo Michaelovi 19 let a pracoval jako popelář, aby uživil sebe a svou těhotnou snoubenku Sandru. Jako každý jiný tvrdě pracující, také on snil o tom, že jednoho dne vyhraje loterii a zajistí rodině lepší život. Za posledních pár liber si koupil lístek - a ke svému šoku vyhrál rovných 10 milionů liber (téměř 300 milionů korun).

Michael pověsil popelářskou vestu na hřebík, koupil luxusní sídlo v Norfolku a jal se oslavovat. Zakrátko přivítal na světě svou dcerku Brooke a oženil se. Manželské štěstí však netrvalo dlouho. Sandra od něho doslova utekla, protože se jí znechutil jeho životní styl: Michael prý jen popíjel s kamarády, šňupal kokain a podváděl ji s prostitutkami.

Římské orgie

Čerstvě rozvedený multimilionář už za sebou neměl nikoho, kdo by ho držel na uzdě. Večer co večer pořádal ve svém domě večírky, kde nahé dívky servírovaly šampaňské a drogy na stříbrných podnosech. Konaly se tu orgie v římském stylu; Michael později odhadoval, že mu prošlo postelí na 4 tisíce žen. "Zvládl jsem jich osm za noc," chlubil se novinářům.

Nepřetržité veselí začalo vadit sousedům. Michael se svými kumpány se totiž neomezoval jen na hlasitou hudbu, ale brázdil blízké okolí na hlučných motorkách a na zahradě jen tak pro zábavu demoloval luxusní automobily. Proslul také projížďkami městem, při kterých házel na kolemjdoucí lidi hamburgery a kuřecí nugety. Při několika příležitostech nadto rozbíjel výlohy obchodů a okénka zaparkovaných aut.

Poslední milion

V prosinci roku 2005 ho jeho účetní upozornil, že mu zbývá poslední milion. Zakrátko nato byl Michael odsouzen k devíti měsícům vězení za výtržnosti. Odseděl si jen polovinu trestu, ale přesto se zdálo, že se mu konečně v hlavě trochu rozsvítilo. Rozhodl se, že svůj poslední milion jen tak neprošustruje a založí investiční společnost.

V podnikání se mu však nedařilo tak, jak si představoval, a navíc se nedokázal vzdát zajetého životního stylu. Svou luxusní nemovitost zatížil hypotékou, a to byl začátek jeho konce.

V únoru roku 2010 nabídl svůj dům k prodeji. Z někdejšího luxusního sídla teď byla vybydlená ruina, za kterou dostal méně než třetinu pořizovací ceny.

Z multimilionáře dřevorubcem

Pouhých 8 let od pohádkové výhry už Michael Carroll neměl nic. Nenapadlo ho nic lepšího, než jít hrabat prstíčkem k bývalé ženě. Ta ho na nějakou dobu přijala k sobě, ale vztah stejně nevydržel.

Michael, tentokrát už poučený a o něco moudřejší, podstoupil odvykací kúru a začal sportovat, aby shodil přebytečné kilogramy nabrané během let nicnedělání. Několik roků pracoval na jatkách a v současné době si vydělává na živobytí jako dřevorubec. "Nejsem zahořklý," říká o sobě bývalý milionář. "Říká se, snadno nabyl, snadno pozbyl. Být na mizině je to nejlepší, co se mi kdy přihodilo. Jako boháč jsem žil strašný život," přiznává Michael.