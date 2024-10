Externí autor 9. 10. 2024 clock 4 minuty gallery

Kdo by to byl řekl, že Japonsko se může nacházet v Africe. Někdo ano, a ten někdo je dokonce slavný, takže si utrhl z ostudy kabát. V Africe pak ještě zůstaneme, kdy se další známá osobnost vyjádřila velmi nešťastně o tamních dětech. Přečtěte si největší slovní přešlapy slavných.

Jeden by skutečně nevěřil, co může někdo vypustit z pusy. Někomu ale zřejmě sláva natolik zatemní mozek, že to skutečně možné je. To je na tom ale nejspíše to nejsmutnější. Jelikož se jedná o známé osobnosti, jejich hlas je velmi slyšet, a tak hlavně malé děti mohou pak nabýt dojmu, že to, co řekl jejich idol, je svaté, popřípadě je naprosto normální si takovou věc myslet, a ještě ji veřejně sdělovat.

Mariah Carey

O americké zpěvačce se dlouhodobě ví, že bojuje s kolísající váhou. Nicméně to, co řekla, ať už to myslela jakkoliv, bylo hodně přes čáru. „Kdykoliv vidím v televizi ty chudáky vyhublé děti ze zemí třetího světa, nemohu se ubránit pláči. Strašně moc bych si přála být také tak hubená, ale samozřejmě bez všech těch much, nemocí a smrti kolem,” řekla bez skrupulí americká celebrita.

Nebylo to ovšem to jediné, čím Mariah Carey zaperlila. Další její „slavná” věta se týkala migrace. „Kdyby nepřijímali uprchlíky v Japonsku, tak bych to pochopila, ale v Evropě je přece místa dost...”

Kanye West

Bývalý manžel hvězdičky Kim Kardashian, Kanye West také nemusí „dlouho hledat v šuplíku”. V době, kdy se chtěl stát americkým prezidentem, se mu stala nemilá věc. Nedokázal správně vyplnit volební lístek. Snažil se to nějak takzvaně „okecat”, ale celou věc tím spíš ještě zhoršil. Celou událost okomentoval se slovy: „Ve skutečnosti nerad přemýšlím. Myslím si, že si lidé myslí, že jsem hodně přemýšlivý, ale to není pravda. Nerad přemýšlím.”

Ani on ale nemá jen jednu „perličku”, kterou by prohlásil. Kdybychom jeho výroky měli přirovnat ke skutečným perlám, tak se v jeho případě se skutečně jedná o celý perlový náhrdelník. Již dávno totiž svoji tvorbu přirovnal k tvorbě Pabla Picassa, slavného španělského sochaře a malíře. To nejlepší ovšem nakonec: Nejvíce ho mrzí, že neuvidí sám sebe vystupovat naživo.

Kim Kardashian

Pro další „jobovku” nemusíme chodit daleko. O Kim jsme si už něco pověděli, a ostatně tahle profesionální celebrita je pro svou kontroverznost známá. Možná proto má na sociálních sítích miliony fanoušků, lidi zkrátka baví se bavit jejím životem. Možná se občas i uklidnit tím, že mají skutečně malé problémy. Kim totiž dokáže naprosto vytočit jedna věc, co se neodpouští. Když žena zvolí nesprávný odstín make-upu. „Nenávidím, když ženy nosí nesprávný odstín make-upu. Když je příliš světlý, je to ta nejhorší věc na světě,” prohlásila celebritka, která se proslavila díky tomu, že se na veřejnosti objevila její sexuální nahrávka. Inu, každý máme talent na něco jiného.

Britney Spears

Co se týká Britney Spears, zdá se, že v hodině zeměpisu nedávala moc velký pozor. „Doplnit si učivo” měla pak šanci později, když díky tomu, že se proslavila, mohla cestovat po celém světě. Vypadá to, že ji ale ani to moc nepřimělo dávat pozor, kde se vlastně nachází. Jak jinak bychom si vysvětlili, že na dotazy novinářů odpovídá takto: „Nebyla jsem v Anglii, byla jsem v Londýně.”

Jedni by mohli říct, že byla unavená nebo že se jednalo zkrátka o přešlap. Nicméně Britney své pověsti dostála a později svůj geografický um potvrdila, když prohlásila: „Nikdy mě nelákalo jet do Japonska. Nemám zkrátka ráda ryby. A já vím, že zrovna tohle jídlo je v celé Africe velmi oblíbené.”

Dalšími kdo „skvěle zaperlili”, byly ještě tyto celebrity.

Christina Aguilera: „Tak, kde se letos koná filmový festival v Cannes?”

Linda Evangelista: „Nedržím dietu. Ale prostě jen nejím tolik, kolik bych chtěla.”

Zdroje: promuze.blesk.cz, eva.pluska.cz