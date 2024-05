Externí autor 27. 5. 2024 clock 3 minuty

Jaký by měl být Pan Božský? Všechny chceme, aby dobře vypadal, měl srovnané sociální priority a rozum. Jste na tom stejně? V tom případě si dejte pozor na muže, kteří se narodili v následujících znameních. Patří totiž k největším hlupákům horoskopu.

Že potkáte nového Einsteina je stejná pravděpodobnost, jako že najdete jehlu v kupce sena. Ostatně žít s takovým vědátorem nejspíš asi taky nebude žádný med. Proto bohatě stačí chlap, co to má po všech stránkách v hlavě srovnané. Podívejte se na ty, kteří do této kategorie rozhodně nepatří.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Mezi muži, kteří rozhodně nepatří k nejostřejším tužkám v penále jednoznačně vyniká Střelec. Možná vám tenhle výběr přijde na první pohled zvláštní, protože lidé narození v tomto znamení podnikají dobrodružné cesty, na které jsou schopni se vypravit i sami.

Jenže i přes takové zkušenosti se neustále chová jako naivní důvěřivé dítě, které ostatní utáhnou na vařené nudli. Jinými slovy, můžete mu namluvit kde co a on tomu slepě uvěří, což v některý situacích snadno ohrozí jeho i nejbližší, tedy partnerku.

Co neví, to nepoví. I tak by se dali charakterizovat muži ve Střelci, kterým chybí takt. Tihle důvěřiví jedinci leckdy prozradí informace, jež mohou v blízkém okolí a nejenom v něm, udělat pořádnou paseku. K nepříliš pozitivnímu dojmu přispívá i jeho značně chaotické založení, takže si o něm mnozí řeknou, když nemá na tohle, nemá i na jiné věci.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

O mužích narozených ve znamení Býka je známo, že jsou neskutečně tvrdohlaví. Na nějakého člověka nebo situaci si vytvoří názor a většinou s nimi nehne ani hromada logických faktů, že je vše jinak. Jejich okolí tak nezbývá, než si poklepat na čelo a obrátit list.

Mimochodem, Býci jsou velcí tradicionalisté. Byť jsou ukamenováni argumenty, proč stojí za to vyzkoušet novinky, stojí si na svém a odmítají opustit mírně řečeno zapšklé názory a postoje. Podobně se chovají i k věcem a lidem. Nedokážou se jich pustit, nechápou, že nechat cokoli nefunkčního jít, může být velmi osvobozující.

Ve své přízemnosti si Býk neuvědomí, že nelze člověka zahltit láskou, ani ho udusit žárlivostí. Ano, miluje, a hodně, ale se svými city neumí správně zacházet. A co hůř, nehodlá se to ani učit.

Beran (21. 3. – 20. 4)

Nejdřív jedná, a pak myslí. Tedy on spíš Beran nemyslí vůbec. Muži narození v tomto znamení jsou dost nevyzpytatelní. Připomínají neřízenou střelu, s jejíž razancí se vrhají do nebezpečných situací, i když byli mnohokrát upozorňováni, že tudy cesta nevede.

Přestože Beran působí sebevědomě, díky své schopnosti nepřemýšlet o důsledcích svého chování, nejenom sebe, ale i své okolí snadno dostane do problémů. Je totiž i dost důvěřivý, takže dokáže naletět a stáhnout sebou i své blízké.

Beran takzvaně nemá na to, co s přehledem zvládá třeba Lev, tedy není vůdčí osobností. A pokud se tak stane, rychle mu dojde trpělivost a situace hrotí do neuvěřitelných konfliktů, aniž by si uvědomil, že se chová jako hlupák.

