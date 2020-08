Sibiřské zvuky pekla: Prokopali se Sověti až k branám Luciferovy říše?

Prvními lety do vesmíru si Sověti dokázali, že "tam nahoře" nesedí žádný Bůh. Počátkem 70. let se rozhodli získat důkaz o tom, že neexistuje ani peklo. Sonda do hlubin Země měla dosáhnout hloubky nejméně 15 km. Než však vědci této magické hranice stačili dosáhnout, překvapily je prý příšerné zvuky připomínající lidské kvílení.