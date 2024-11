Každá kultura i národ mají svá typická jídla, bez kterých si svůj život nedokáží představit. A to ani v případě, že pro ostatní národy je konzumace těchto jídel poněkud zvláštní. Víte, které české jídlo je podle cizinců to nejhorší?

Kulturní rozdíly

Strava je pro každého člověka velice důležitá. Nejen pro jeho přežití a zachování optimálního zdraví, ale také pro radost z něj. Každý národ se tak vyznačuje pokrmy, bez kterých si své stolování nedokáže představit.

Bez ohledu na to, jak tato jídla vnímají lidé z jiných zemí. Pokud však jde o cizince, řada českých jídel jim nejen nevoní, ale ani se jim nelíbí. Příkladem je například klasická česká zabijačka.

Ne každý totiž na svém talíři snese mozeček s vejci, ovar, krvavou tlačenku nebo třeba sulc, který je svou rosolovitou konzistencí pro mnoho lidí nevábný už od pohledu.

Ačkoliv jsou lidé, kteří na klasická zabijačková jídla nedají dopustit, existuje i mnoho našinců, pro které nejsou zabijačkové dobroty ničím, po čem by toužili.

Dalším jídlem, které se v Česku často konzumuje a cizincům se příliš nelíbí, jsou vnitřnosti. Z nich se vyrábí klasické játrové knedlíčky, plíčky na smetaně nebo ledvinky.

Nejhorší jídlo

Hitem jsou pak samozřejmě olomoucké tvarůžky, které cizince děsí svou ne příliš příjemnou vůní. Řada z nich je tak raději vůbec neochutná, protože odér, který z nich vychází podvědomě spojují se stejně odpudivou chutí.

Zkuste si s námi rýžový nákyp:

Zdroj: Youtube

Svět gastronomie je tedy plný kuriozit, které pro ostatní národy představují jisté úskalí v konzumaci. Kuriozity ale mají i ostatní země. Příkladem je například sýr Casu Marzu pocházející ze Sardinie.

Casu Marzu je typ ovčího sýra, pro který je typický velice dlouhý způsob zrání. Tento sýr zraje natolik dlouho, až se v něm zrodí larvy mouchy sýrorodky. Výkaly, které larvy v sýru vytváří, ovlivňují nejen samotnou fermentaci sýru, ale také jeho krémovitou konzistenci.

Další zvláštním jídlem je například polévka z čerstvé kachní krve, která se s oblibou připravuje a konzumuje ve Vietnamu. Víte ale, jaké české jídlo je podle cizinců tím nejhorším a naprosto nepochopitelným k pozření u nás?

Možná vás nyní překvapíme, ale žádné z výše zmíněných českých jídel to není. Tím nejvíce nechutným jídlem je podle cizinců starý známý rýžový nákyp. Cizinci jej hodnotí jako divně vypadající mix rýže oslazené cukrem a ozdobený kompotem.

Nad tímto jídlem se cizinci podivují, protože oni sami by nákyp ani náhodou nepozřeli. Za ně je to rozhodně nejhorší jídlo, se kterým se po svém příjezdu na území ČR mohou setkat. Možná je důvodem fakt, že na první pohled není patrné, co přesně se na talíři nachází.

Zdroje: www.apetitonline.cz, menshouse.gr, disgustingfoodmuseum.com