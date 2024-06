Pohádky nás provázejí od útlého dětství, ať nám je vyprávěla babička, maminka či Večerníček, každý máme tu svou oblíbenou. Mezi ně patří i nádherné filmové klasiky, na které se rádi opakovaně dívají děti i dospělí, ač je znají nazpaměť. Je těžké uvěřit, že máme i takové, které zklamaly. Tipnete si?

Krásných českých pohádek, princezen a princů máme celou řadu. Bohužel, ani hvězdné obsazení před či za kamerou některým úspěch u diváků nezajistilo. Možná patří mezi zrovna ty vaše oblíbené, možná netušíte, že jste jedni z mála, kterým se líbí. Podívejme se spolu na pět z poslední doby, které dle diváků patří mezi ty „nejhorší“.

Jdeme na to!

První zmíníme filmovou pohádku, která navazuje na velmi úspěšný snímek, ve kterém mladá čarodějnice, která má být tři sta let po škole, uteče do světa lidí, kde se zamiluje do sympatického Honzy. Nazpět ji nepřivede ani starý vysloužilý (též ve světě lidí zamilovaný) upír v podání Vladimíra Menšíka. Honzu ztvárnil Jan Hrušínský, Saxanu neboli Dívku na koštěti Petra Černocká.

V jeho pokračování mají Saxana s Honzou dceru Saxánku a velkou roli, stejně jako v prvním, v něm hraje kniha kouzel, která je spolu se jménem čarodějnice obsažena v názvu. Jmenuje se Saxána a Lexikon kouzel.

close info YouTube / YouTube zoom_in Dcera Saxánka objeví na půdě maminčino tajemství – knihu kouzel, jedno vyzkouší a dostává se do světa pohádek...

Méně úspěšné je také druhé pokračování oblíbené výpravné pohádky Zdeňka Trošky o hodné a pracovité Markýtce (Michaela Kuklová) a chasníkovi Honzovi (Miroslav Šimůnek) Z pekla štěstí 2. K oblibě jako u prvního snímku mu nepřispělo ani to, že v něm roli Lucifera i Boha ztvárnil Karel Gott.

Náš hvězdný zpěvák ani jeho dcera Charlotta, která si zahrála jeho filmovou vnučku, nepomohl získat si srdce diváků „česko-slovenské“ pohádky o zlém Drakovi Když draka bolí hlava. Byl pro diváky velkým zklamáním. Údajně je rozhořčilo hanobení obou jazyků (dokonce Mistr mluvil ne moc dobře slovensky), slovenští herci nezdařile mluví česky, jedna dračí hlava česky, druhá slovensky. Považovali ji za amatérský blábol, který nedával smysl, bez pohádkové atmosféry a s mizernou hudbou.

Cílem knižní předlohy i pohádky bylo přimět čtenáře uvědomit si sounáležitost jazyků a blízkost národů v kdysi jednom společném státě. Upoutávku můžete shlédnout na následujícím videu:

Zdroj: Youtube

Další pohádka vypráví o čeledínovi Jakubovi (Radoslav Budáč), který u lakomého sedláka přišel o práci a zabloudí do lesa strašidel. Stane se služebníkem čarodějnice Agáty v podání Nadi Konvalinkové. Najít si cestu k divákům pohádce Šmankote, babičko čaruj nepomohlo ani obsazení. Dceru čarodějnice Esterku si zahrála Lucie Vondráčková, knížete Darjabáda Jan Přeučil a jeho služebnou Klárku, do které se Jakub zamiluje, Vendula Ježková.

Pětici uzavřeme Dukátovou skálou. Dle divácké recenze patří do škatulky filmů, kde se nudný děj nijak nevyvíjí, jsou v něm „nestravitelné“ a chabé dialogy, mizerný scénář postrádá logiku. A skvělí herci, jako Martin Dejdar, Martin Zounar a Kateřina Brožová ani nemají šanci uplatnit své herecké řemeslo. Děj i dialogy jsou z poněkud slabšího soudku, na čemž se shoduje i odborná kritika.

A děj? Moderní pohádka využívá téma hledání pokladu. Ve zříceninách hradu Lukov po něm pátrá parta dětí, včetně čtrnáctiletého Pavla, který před tím spadnul do štoly a skončil na vozíčku. Poklad chtějí najít, aby měl peníze na operaci. Otevře se před nimi skála do podzemí a zase zavře…

close info YouTube / YouTube zoom_in Děti v jeskyni jsou náhle oblečeny do středověkých kostýmů, bloudí podzemím a hledají poklad, bez jídla, bez pití. Hlad a žízeň jim scénárista „nepředepsal“…

Už tušíte, která pohádka to u diváků nejvíc projela? Které byste dali vy Zlatou malinu (nejen z uvedených)? „Žebříček“ dle diváckých názorů naleznete v galerii.

Zdroje: www.extra.cz, www.frekvence1.cz, refresher.cz