Vědci statisticky vypočítali nejhorší a nejsmolnější den roku. Pátek 13. to není

Požár v Notre Dame

Od smrti Abrahama Lincolna po bombové útoky v Bostonu - čtyři významné události, které otřástly světem v jeden shodný den. A věřte nebo ne, ale pátek "třináctého" to skutečně nebyl.

15. dubna se navždy změnilo panorama Paříže, když v 850 let staré katedrále Notre Dame vypukl požár, který zcela zničil její gotickou věž a střechu. Hlavní stavba kostela naštěstí přežila.

Nejhorší den roku

Ačkoli nebyly hlášeny žádné lidské oběti, událost přišla jako "strašná tragédie", a to nejen pro francouzskou kulturu, ale také historii jako celek. Notre Dame, jednu z nejoblíbenějších památek na světě a součást pařížské identity, jen loni navštívilo 13 milionů lidí.

Sám tehdejší prezident Macron slíbil, že kostel zrenovuje, a francouzský miliardář François-Henri Pinault na to vyčlenil 113 milionů dolarů. Ačkoliv se tato událost stala tragédií francouzského města, nyní přichází další nešťastná zpráva. Vědci spojili den této tragédie s dalšími nešťastnými událostmi z historie, které se staly ve stejný osudný den. 15. dubna. Statisticky nejsmolnější den roku.

Od smrti Abrahama Lincolna v 19. století až po bombové útoky v Bostonu v roce 2013 to byl vždy 15. duben, den, který otřásl světem.

Večer 14. dubna 1865 se 16. prezident Spojených států Abraham Lincoln zúčastnil představení s názvem Náš americký bratranec ve Fordově divadle ve Washingtonu. Uprostřed hry Lincolna zastřelil známý divadelní herec John Wilkes Booth. Americká občanská válka se blížila ke konci, a tak Booth, zarytý konfederát, zastřelil Lincolna ve snaze podkopat vládu Spojených států.

Lincoln svým zraněním podlehl následujícího rána 15. dubna.

10. dubna 1912 vyslala britská lodní společnost White Star Line svou největší loď na první plavbu ze Southamptonu do New Yorku.

O čtyři dny později Titanic, "nepotopitelnou" loď a do té doby největší plavidlo vyrobené člověkem, potkal tragický konec. Dne 14. dubna 1912 kolem 23.40 hodin narazila loď v nejvyšší rychlosti do ledovce v chladných vodách severního Atlantiku. O více než 2 hodiny a 40 minut později se potopila do oceánu a zahynulo více než 1 500 cestujících, což se stalo jednou z nejhorších námořních katastrof v zaznamenané historii lidstva.

Další tragické dny

Přesně tři desetiletí před tragédií v kostele Notre Dame došlo v Evropě k dalšímu neštěstí, když bylo na stadionu Hillsborough v anglickém Sheffieldu rozdrceno více než 90 fotbalových fanoušků.

Při události, která byla tehdy označena za "nejhorší sportovní katastrofu v historii Británie", bylo zraněno více než 750 lidí.

Ke střetu údajně došlo v důsledku toho, že na zadní stranu již tak plné tribuny na Leppings Lane bylo vpuštěno příliš mnoho fanoušků Liverpoolu.

Tribuna Leppings Lane byla určena pro příznivce Liverpoolu během semifinálového zápasu FA Cupu mezi Liverpoolem a Nottinghamem Forest. Krátce po 27. výročí v roce 2016 porota vyšetřování rozhodla, že 96 lidí "bylo usmrceno nezákonně a k jejich smrti přispěl katalog pochybení policie a záchranné služby".

Ani v novodobé historii nebyl 15. duben šťastným dnem, když během bostonského maratonu došlo k explozi dvou bomb, které zabily tři lidi a nejméně 240 jich zranily.

