Jako děti svých rodičů si svá jména nevybíráme. Mnohdy se pak musíme smířit s nápadem, který se našim rodičům zdál tím nejlepším. Ani české celebrity v tomto ohledu nezahálí.

Jména dětí

Rodiče většinou pojmenují své dítě podle nejlepšího svědomí a vědomí. Dají mu jméno, které se jim líbí, samozřejmě bez ohledu na to, zdali se za pár let, až dítě dostane rozum, bude líbit také jemu.

A tak se s klidem může stát, že Kevin nebude už pouze hlavním hrdinou oblíbeného filmu Sám doma, ale také vaším sousedem.

V tomto ohledu mají rodiče plnou moc nad tím, jak se jejich potomek bude jmenovat. Často však vyberou jméno, které se nejen nehodí k příjmení, ale není ani hezké.

Některá jména jsou dokonce za trest. O tom ví své i děti celebrit. A ty, které to neví, protože jsou zatím příliš malé, to určitě zjistí za pár let.

Víte, jaká jsou ta nejhorší jména, která celebrity daly svým ratolestem? Rozhodně nečekejte jména, která byl in v 90. letech, kdy se rodičům nejvíce zamlouvala jména Terezka nebo Jakub.

Jména za trest

Například moderátorka Laďka Něrgešová pojmenovala svou dceru Meda. Zda jí přitom byla inspirací slavná historička umění Meda Mládková, se můžeme jen domnívat.

Skutečná jména celebrit:

Zdroj: Youtube

Manželka Romana Vojtka pojmenovala svého druhorozeného syna Albert. Malý Bertík se má rozhodně na co těšit.

Asi nejvíce se v tomto směru rozvášnila manželka Josefa Kokty, Ornella, která svého syna pojmenovala Quentin.

Influencerka Agáta Hanychová dala svému synovi jméno Kryšpín. Možná se při výběru nechala inspirovat svou matkou, Veronikou Žilkovou, která své nejmladší dceři dala také zvláštní jméno, když ji pojmenovala Kordula.

Poněkud "normálnější" jména pak pro své dcery vybrala herečka Sabina Laurinová, když jim dala jména Valentýna a Maya. Extravagancí nešetřila ani bývalá ředitelka soutěže Miss, Michaela Maláčová, která svým dětem dala jména: Annabell, Aron, Aram a Adele.

Herečka Ester Geislerová má dvojčata, která pojmenovala Jan Etienn a Mia Rosa, fotbalový brankář Petr Čech má syna Damiána a moderátorka a zpěvačka Emma Smetana pojmenovala jednu ze svých dcer Ariel.

