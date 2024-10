Módní trendy si žádají důvtip a bystrou mysl. Jinak se může stát, že zvolíte kousek, který neprospěje vám ani vašemu stylu. To se týká i kabelek, u kterých se řada seniorek dopouští celé řady omylů.

Kabelky, které nesluší

Ne všechny kabelky jsou trendy a ne všechny nám sluší. Řada z nich nemusí být praktická a hledání v nich se stává problematickým. Na to by měly myslet především seniorky, které se při výběru kabelek dopouští mnoha zásadních chyb.

Většina žen ve zralém věku sice ví, co jim sluší a co ne, přesto i ony mnohdy šlápnou vedle. Pak si pořídí kabelku, která vůbec není praktická. Kterým kabelkám by se seniorky měly vyhnout obloukem?

Seniorky by se rozhodně měly vyhnout velkým a těžkých kabelkám. Ty kromě toho, že působí masivně, těmto ženám vůbec nesluší. Jsou velké a těžké, což pro mnoho seniorek představuje přítěž.

Je třeba volit kabelku, která je sice prostorná, ale nepůsobí nedbale a seniorku příliš nezatěžuje.

Dalším typem kabelky, která pro seniorky není vhodná, je se zapínáním na zip či knoflíčky. Přece jen, než se vypořádáte s titěrnými knoflíčky nebo se zaseklým zipem, chvíli to trvá. Hlavním důvodem, proč si takovou kabelku nepořizovat je zejména její nepraktičnost.

Dalším typem kabelky, která pro seniorky není vhodná, je s krátkým popruhem. Důvod je prostý. Seniorky často trápí problémy se zády a mají nosit kabelky, které tyto komplikace nebudou zhoršovat.

Máte ji také?

Ideální je kabelka s nastavitelným popruhem, která je slušivá a zajistí každé seniorce potřebné pohodlí. Vhodné nejsou ani kabelky, které jsou uvnitř i zvenku stejně barevné.

Pravidla nošení kabelek, která musíte znát:

Problém je v tom, že s přibývajícím věkem se horší zrak a kabelka, která je stejně barevná uvnitř jako venku, vás může dostat do prekérní situace – hledání v ní se stává obtížnějším.

Doporučují se kabelky, které mají vnitřek světlejšího odstínu než je samotná barva kabelky. V ní každá žena rychle najde vše potřebné.

Dalším typem kabelky, který by ženy v pokročilém věku nosit neměly, jsou kabelky bez kapes. Mít vše naházené v jednom prostoru často ztěžuje hledání konkrétní věci.

Volte proto kabelky, které kromě úložného prostor obsahují i menší a větší kapsičky, aby věci v ní měly řád a byly přehledné.

Poslední věc, na kterou byste měla myslet, je věk. Ten je sice nepodstatným číslem, přesto příliš mladistvá kabelka ženě v letech neprospěje. Chcete přece působí elegantně a pohlídat si svůj osobitý styl? Pak se vyhněte kabelkám, které působí lacině a nejsou vkusné.

