Občasné konflikty jsou v životě nevyhnutelné. Přesto podle astrologie mají některá znamení větší sklony je vytvářet než jiná. Jaká znamení zvěrokruhu jsou problematická, a je proto lepší vyhnout se jim obloukem?

Problematická znamení

Každý člověk je jiný. Někdo je submisivní a raději mlčí, zatímco někdo další je ztělesněním samotného problému. Podle odborníků má v tomto ohledu velký vliv znamení, ve kterém jsme se narodili.

Dokonce prý existují taková, kterým je lepší se vyhnout, neboť jsou s nimi jen problémy. Vše je samozřejmě o komunikaci. Zatímco někteří lidé mají vytváření problémů jako denní chléb, jiní se stahují a konfliktům se za každou cenu vyhýbají.

Právě astrologie nám nabízí vhled do toho, proč někteří jedinci mohou mít s vytvářením problémů větší potíže, než je tomu i znamení jiných. Důvodem je datum jejich narození.

Váhy (23. 9. – 23. 10.) jsou známé svou diplomatickou povahou. Právě tato vlastnost jim ale může jejich život poměrně hodně znepříjemňovat. Pro Váhy je obtížné čelit problémům hned, a tak jsou dlouho potichu.

Až do doby, než jim dojde trpělivost. Pak nenechají kámen na kameni. Křičí, urážejí se a mají sklony dělat z komára velblouda. Váhy jsou schopné vytvořit problém tam, kde v danou chvíli vůbec není.

Pozor na ryby

Dalším znamením, které vytváří problémy, jsou Ryby (21. 2. – 20. 3.). Ty jsou sice velmi citlivé duše a konfrontacím se zprvu vyhýbají. Tlak, který na ně však dlouhodobě působí, může u Ryb vést k výbuchům.

Zdroj: Youtube

Důvodem vytváření problémů je pocit přetíženosti, během kterého si Ryby připadají mimo svou kontrolu. Kdykoli je to možné, raději se konfrontacím s Rybami vyhněte, jinak obdržíte notnou dávku kritiky.

Lidem narozeným ve znamení Lva (23. 7. – 22. 8.) se problémy lepí na paty. Důvodem je jejich přehnaná kritičnost. Lvi se nebojí sdělit, co si momentálně myslí, i za cenu, že je jejich okolí nebude chápat. Řídí se heslem: Co na srdci, to na jazyku. Tím si však často zadělávají na nemilé komplikace.

Dalším znamením, se kterým bývají problémy, jsou Raci (22. 6. – 22. 7.). Raci hluboce pečují a chrání své blízké. Jakmile se někdo odváží překročit hranice, které Raci považují za snesitelné, je problém na střeše.

Jejich citlivá povaha znamená, že choulostivé záležitosti pro ně mohou rychle přerůst v konflikt, který nebere konce. Než aby se ale pouštěli do veřejných sporů, raději řeší své problémy v soukromí a snaží se je vyřešit mimo dosah zvědavých očí.

Posledním znamením, se kterým jsou jen problémy, jsou Berani (21. 3. – 20. 4.). Především ženy narozené v tomto znamení milují drby. Rády je nejen poslouchají, ale především roznášejí dál. Samozřejmě s mírnou úpravou. To jim pak působí nemalé komplikace.

Porozumění tomu, jak jednotlivá znamení zvěrokruhu přistupují k vytváření problémů, může nabídnout cenné poznatky o jejich osobnostech a chování. Zatímco některým se v žáru konfliktu vyloženě daří, jiní dlouho čekají, než jim dojde trpělivost.

Zdroje: timesofindia.indiatimes.com, astrotalk.com, astrotalk.com