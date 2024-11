Volba těch správných kousků v šatníku je důležitým aspektem vzhledu každé ženy. Přesto se dopouštíme celé řady zbytečných omylů, které je třeba odstranit. Obzvláště v případě, že jste ženy zralého věku, které i v zimě chtějí být trendy.

Správné kousky

Najít si svůj styl a vypadat šik si určitě přeje každá žena. Bohužel se podle módních stylistů ženy dopouští chyb, které jim na kráse a eleganci spíše ubírají.

Problém to není pouze pro ženy mladé, ale i zralé, které často právě na zimu volí outfity, na které by měly raději zapomenout. Ne všechno, co se nosí, jim podle odborníků skutečně sluší.

Důvodů je hned několik. Zralé ženy se často oblékají až příliš stroze, často volí barvy, které jim zbytečně přidávají na věku, nebo zkombinují nezkombinovatelné kousky.

Výsledkem je outfit, který jim zcela zbytečně může přidávat roky a zároveň jim ubírat na kráse. Jakých módních omylů se seniorky dopouštějí nejčastěji?

Prvním outfitem, který by seniorky rozhodně nosit neměly, je černý kabát v kombinaci s černými kalhotami a stejně barevnými botami.

Toto rozhodně nenoste

Černá je sice barvou, se kterou málokdy něco zkazíte, v této kombinaci, kdy je žena oblečená kompletně v jedné, navíc poměrně fádní barvě, si zbytečně ubírá na krásném vzhledu.

Co by měly nosit ženy nad 60:

Zdroj: Youtube

Takto laděný outfit jí navíc dělá starší, a to si jistě žádná seniorka nepřeje. Barvami, které ovládnou letošní podzim a zimu jsou khaki a olivově zelená.

Ty na starších ženách působím jemnějším dojmem a vypadají veseleji. Pokud je vaší oblíbenou barvou přece jen černá, zkuste outfit alespoň nakombinovat a tzv. „rozbít“ kouskem v jednom z těchto odstínů.

Pokud jste seniorka, pak si dejte pozor na příliš hluboké výstřiky u halenek. Ty nejsou líbivé u žádné ženy, u seniorek se ale obzvláště zakazují. Namísto nich volte halenky, které budou střídmě odhalovat krk a malou část hrudníku.

Méně v tomto ohledu skutečně znamená více. Seniorky by se měly vyhnout také zvířecím potiskům, které jsou určené spíše mladším ročníkům. Pozor si dejte také na lesklou kůži. Ta působí až příliš vyzývavě.

Poslední chybou, které se seniorky s oblibou dopouštějí, jsou silonky v tělové barvě. Ačkoliv je řada žen považuje za nejlepší možnou volbu barevného odstínu, opak je pravdou. Raději místo nich volte černé. Dodají vám více elegance.

Zdroje: www.asenior.cz, www.nytimes.com, www.thegoodtrade.com