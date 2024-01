Někteří muži se narodili proto, aby byli skvělými otci. A jiní pro toto poslání nemají vůbec buňky. Děti jim nic neříkají, a role hravého milujícího tatínka, který je vychovává už vůbec ne. Tato tři znamení zvěrokruhu jsou podle astrologie nejhoršími otci. Která to jsou?

Přestože se tato hvězdná znamení snaží, když se neplánovaně stanou otci, prostě jim to nejde. Samozřejmě záleží na mnoha dalších aspektech, kromě hvězdných předpokladů. Vliv má rodina a výchova jedince, jeho vyzrálost, a v neposlední řadě třeba i ascendent. Následující informace proto nemusí platit pro každého zrozence, ale když na to přijde, výchova dětí jim prostě není přirozeně blízká.

Vodnář

Muž Vodnář je tak trochu sobeček a sólista. Je společensky velmi aktivní, a nechce chybět na žádné zajímavé akci. Rád pracuje na svém kariérním růstu a plnění svých snů. Tento zrozenec neumí kombinovat své pracovní vytížení a výchovu dětí. Starat se o svého potomka je pro něj spíš otrava a povinnost než smysl života. Být otcem je pro Vodnáře náročná zkušenost.

Možná je pro toto znamení lepší prožít většinu věcí, po kterých touží, cestovat, a splnit si sny, než se stanou tatínky. Pomůže jim to zbavit se pocitu ujíždějícího vlaku. Každý dospějeme v jinou dobu, a stejně tak odlišně nám tikají biologické hodiny. Tyto pány může uklidnit fakt, že muži mohou být tatínky, na rozdíl od žen a mateřství, vlastně kdykoli.

Ryby

Na první pohled se zdá, že Ryby jsou pro otcovství zrozeny. Pravda je ovšem taková, že tito muži jsou často pohlceni svými vlastními potřebami. Touží po zářivé budoucnosti, dobrodružství a úspěchu. Pánové v tomto znamení neumí být dostatečně obětaví, a pečující. Někdy působí, že jsou ještě sami dětmi. Proto pro ně není přirozené vychovávat vlastní dítě.

Ryby mohou být ale skvělými rodiči, když jsou na to připraveni. Pokud je tento muž naprosto spokojen s tím, kam to v životě dotáhnul, nastal pravý čas na potomky. Ovšem jestli je se svým životem nespokojený, byl by to ten nejhorší nápad. Jeho vnitřní zádumčivost a zasněnost se prostě nedá dobře kombinovat s rolí starostlivého tatínka od rodiny.

Kozoroh

Pánové v Kozorohu jsou tak trochu prkenní. Pokud jde o děti, patří k těm nejméně otcovským tipům zvěrokruhu. Srdce mají sice na správném místě, ale rodičovství je pro ně těžká cesta. Když se stanou tatínky, snaží se vypadat cool a bezstarostně, ale uvnitř jsou hodně nejistí. A děti právě dokážou neupřímnost a přetvářku velmi snadno prohlédnout.

Kozoroh by musel být na roli tatínka dostatečně vyzrálý. Pravdivý sám k sobě a přirozeně sebevědomý, aby mohl vychovávat svého potomka. Dítě není doplněk k outfitu, je to závazek. Pro svoje nejmenší musíme být my samy vzorem, a pokud to tento muž necítí, nemůže jím být. Nejprve je potřeba dospět, přijmout sám sebe a být autentický. Pak i tento zrozenec může být super táta!

