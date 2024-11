Externí autor 29. 11. 2024 clock 3 minuty

Už naši předkové věřili, že jméno v sobě skrývá nečekanou moc, že může ovlivnit osud svého nositele a definovat jeho povahu. V některých kulturách mohl mít jeden člověk během života více jmen, jedno jako dítě, další jako dospělý atd. Jak může jméno formovat naše partnerské vztahy?

Protiklady se přitahují. Nebo ne?

Někdy se lidé s výrazně odlišnými povahami doplňují. Jenže v jiných případech jsou nekompatibilní a vzájemné rozdíly způsobují konflikty. Nové a nové – či neustále se opakující staré – třecí plochy brání dvojici v harmonickém soužití.

Problém je zakořeněný hluboko v nich samotných, problém je ve jméně. Podívejme se tedy, nositelé kterých dvojic jmen by se neměli hrnout do dlouhodobého vztahu a dobře si to měli rozmyslet.

Linda a Karel

Linda pochází zřejmě z latinského základu a ve španělštině dodnes znamená „krásná, hezká“. Linda je úhledné jméno a jeho nositelka je také taková.

Karel je jméno, které vzniklo z germánského slova karlaz, což znamená „svobodný muž“. Ve staroangličtině mělo podobu churl („ċeorl“). V Evropě se stalo velmi populárním díky panovníkovi Karlu Velikému a přeneseně označovalo krále.

Linda i Karel jsou jména s velkou vnitřní energií, takže o sebe mají sklon neustále křesat. Oba dva srší nápady a aktivitou, jenže málokdy se shodnou, jak ta aktivita má vypadat. Když jeden chce k večeři udělat salát, druhý chce maso. Když jeden chce do kina, druhý chce do divadla. Pro své nápady se často tak nadchnou, že nedokážou ustoupit a domluvit se.

Co se týče četnosti jména, Lind máme v České republice 8 161 a Karlů máme 104 072.

Blanka a Jiří

Blanka je oblíbené jméno z latinského základu, které znamená „bílá, bělostná, čistá“.

Jméno Jiří pochází z řeckého „geórgos“, což je složenina „geó“, tedy „země“, a k tomu „érgon“ čili „práce“. Dohromady toto jméno znamená „rolník, zemědělec“. V Evropě je obecně známý rytíř svatý Jiří, který skolil draka.

Jiří je dříč, který má rád věci uspořádané a hotové. Ví, kdy je čas na práci – a kdy je čas na odpočinek. Když má pocit, že zdárně udělal, co byly jeho úkoly, chce v klidu relaxovat, pustit si film nebo sednout k počítači.

Blanka, jejíž aktivita neustále kolísá, ho v tomto extrémně ruší. Chce po něm, aby se zvedl, a ještě někam šel, vynesl koš, nebo s ní vyrazil do kina. Není schopna si aktivitu a nečinnost rozdělit tak, jako on – a to je neustálé jablko sváru mezi nimi. Blanka je často zmatená a nezakotvená, z čehož Jiří brzy začne skřípat zuby.

Co se týče četnosti jména, Blanek máme v České republice 31 516 a Jiříků máme 296 090.

Dana a Tomáš

Dana je jméno z hebrejského slova „dán“, neboli „soudit, rozsuzovat“, tudíž Dana znamená přeneseně „soudkyně“.Jméno Tomáš pochází z aramejského „tóm“ nebo „tómá“, neboli dvojče, jeden ze dvou bratrů.

Dana a Tomáš jsou extrémně odlišné povahy. Zatímco Dana si vždycky udělá názor a za tím si stojí, Tomáš často váhá, není si jistý, případně prostě nemá vyhraněný názor. To vede k neustálé rozkolísanosti jejich vztahu, protože Daně často Tomášova uvážlivost připadá jako bezpáteřnost; jeho ochota nahlížet na věci z více stran jako nezájem a povrchnost.

Co se týče četnosti jména, Dan máme v České republice 50 781 a Tomášů máme 181 926.

(Všechny statistiky jsou z roku 2016.)

Zdroje: www.kurzy.cz, www.zralakrasa.cz