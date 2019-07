Nejhorší vraždící pár historie: Henry a Ottis zabili stovky lidí jen pro zábavu

Toulali se napříč Spojenými státy, nabírali stopaře, oslovovali mladé studenty, bezdomovce i prostitutky. Každý, kdo s nimi přišel do kontaktu, ještě týž den záhadně zmizel. Homosexuální milenci Henry Lee Lucas a Ottis Toole se zapsali do dějin jako jeden z nejbrutálnějších vraždících párů. Počet jejich obětí zřejmě překročil stovku.

Henry a Ottis se potkali v roce 1976 ve vývařovně pro chudé ve městě Jacksonville na Floridě. Byla to láska na první pohled. Oba hned tušili, že jsou si souzeni, a od té chvíle tvořili nerozlučný pár. V jejich povahách i osudech bylo mnoho společného: oba vyrůstali v rodinách, kde násilí a sexuální zneužívání bylo na denním pořádku; oba měli psychopatickou matku, která syny oblékala do dívčích šatů, protože si přála holčičku; a každý z nich už měl na kontě jednu vraždu.

Henry ke své matce nikdy neměl vřelý vztah. Živila se jako prostitutka a už jako malého chlapce ho nutila přihlížet, jak se dává mužům. V deseti letech dostal Henry infekci do oka, ale matce to bylo jedno, k doktorovi syna neodvedla. Infekce se zhoršila a Henry o oko přišel. Bylo mu 23 let, když matku v hádce zabil. Policii řekl, že ji chtěl jen uhodit, a neuvědomil si, že v ruce svírá nůž. Odseděl si deset let.

Ottisovo dětství bylo možná ještě horší; vlastní otec ho prodával sousedovi, později ho znásilnila i vlastní sestra. Ottis opakovaně utíkal z domova a přespával v neobydlených domech. Postupem času zjistil, že ho sexuálně nepřitahují jen muži, ale také oheň, a stal se nenapravitelným žhářem. Když ho jednoho dne oslovil slušně vypadající byznysman a učinil mu sexuální nabídku za peníze, Ottis se jím nechal odvézt do lesa, ale jen proto, aby ho vylákal z auta a následně sám skočil za volant. Muže pak přejel a způsobil mu smrtelná zranění.

Setkání dvou mladých kriminálníků tedy bylo opravdu osudové. Spojovala je jak temná minulost, tak touha pro vraždění. Během pěti let procestovali 26 amerických států a zabíjeli doslova každého, kdo se jim namanul. Těla poté často rozřezali a oddělené hlavy vozili na zadní sedačce v autě jako trofeje. Maso obětí dokonce s oblibou pojídali.

Počátkem roku 1982 byl Ottis zadržen a obviněn ze žhářského útoku na dům postaršího muže z Jacksonville. Ottis se s majitelem domu údajně pohádal, zabarikádoval ho uvnitř a doslova ho zaživa upálil. Soud ho za to odsoudil ke dvaceti letům natvrdo, Ottis se však náhle začal přiznávat i k dalším vraždám. Tvrdil, že spolu se svým parťákem zabil přes tisícovku lidí.

Mezitím byl zatčen i Henry, u kterého policie našla nelegálně drženou zbraň. Ottisova tvrzení o vraždách zpočátku popíral, ale pak ze sebe začal sypat přiznání i on.

Dodnes se přesně neví, kolik vražd vlastně milenci spáchali. Oficiálně se hovoří o 106 mrtvých, policie nicméně na základě jejich výpovědí uzavřela přes dvě stovky nevyřešených případů zmizení. Není však jasné, do jaké míry si kriminálníci vymýšleli. Henry později sám připustil, že ho velmi bavilo jezdit s policisty po Státech a ukazovat jim místa činu. Dostal se tak na nějakou dobu z vězení na čerstvý vzduch a vyšetřovatelé se cestou často zastavovali na hamburger. Pro jasného odsouzence na smrt to byly vlastně příjemné výlety.

Jak Henry, tak Ottis dostali nejvyšší tresty, které ale byly později změněny na doživotí. Ottis zemřel v roce 1996 ve věku 49 let na cirhózu jater, Henry skonal o pět let později ve věku 64 let v důsledku srdečního selhání.