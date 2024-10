Externí autor 22. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Když se ochladí počasí, je potřeba tomu přizpůsobit šatník. Jak pracovat s výběrem svetrů? Je jich mnoho druhů, některé aspekty jsou otázkou volby či osobního vkusu. Přesto ale existuje několik objektivních bodů, které vám pomohou určit, co je opravdu strašný svetr.

Střih, který nám nesluší

Nepadnoucí střih snadno poznáme. Buď svetr vypadá jako neforemný pytel, který přidává opticky kila navíc, nebo je naopak příliš přiléhavý, takže odhalí a zveličí každý jemný špíček.

Zbytečně upnuté svetry působí, jako bychom na sobě měli oblečení o číslo menší. Tím, jak se zvlní, také vytvářejí faldíky tam, kde na těle ve skutečnosti žádné nejsou.

Může být také nekvalitně ušitý, takže z něj lezou nitě, kousky látky, případně švy nedoléhají k sobě. Ani když je levný, tak nestojí za to, protože ho na sebe vezmete možná jednou, než se rozpadne – a ještě vypadá hrozně. Nenechte se zlákat ke zdánlivě výhodné koupi, protože na ní nakonec stejně proděláte.

Nekvalitní materiál

Existuje další závada, kterou někdy můžete vytušit už na pohled, jindy je potřeba si na svetr sáhnout. Jde o problémy s materiálem.

Pokud vás svetr po obléknutí svědí a štípe, okamžitě ho vyřaďte. Tyto špatné materiály mohou způsobit alergickou reakci, různé vyrážky, zarudnutí nebo pupínky.

Někdy zjistíte, že materiál je příliš objemný a tlustý. Překáží v pohybu a nepříjemně omezuje. Tam, kde by snad dospívající člověk vypadal roztomile, tam člověk po padesátce působí jako nemotorný sněhulák.

Obrácená situace nastane, když výrobce na materiálu šetřil, a svetr je příliš tenký. Nezahřeje vás, případně se začne velmi záhy trhat a rozpadat.

Dopřejte si hřejivý, příjemný, měkký materiál, ve kterém budete jako v bavlnce. Stojí to za to, váš podzim a vaše zima budou rázem mnohem hezčí. Když se budete dobře cítit, bude to znát i na vašem osobním vyzařování.

Selhávající funkčnost

Některé svetry jako by ani nebyly ušité k tomu, aby je někdo skutečně nosil. Mají podivně umístěné zipy nebo knoflíky, které nejdou pořádně rozepnout, případně tlačí, když svetr obléknete.

Často to na fotografii nebo obrázku vypadá hezky a svěže. Jde o potíž, na kterou nezřídka narazíte u produktů prodávaných na internetu.

Co se jevilo jako báječný nápad, ve skutečnosti není vůbec prakticky vyřešené. Následkem toho se do svetru špatně dostává, na zapínání nebo ozdobách se vám zachytávají vlasy.

Špatně zvolená barva

Problém je nevhodná volba barvy svetru. Svetr tvoří velkou barevnou plochu a pokud neladí s odstínem pleti, člověk vypadá jako nevzhledná vosková figurína.

Po padesátce také není doporučeno nosit neonové, výrazně křiklavé barvy, které na člověku působí křečovitě a lacině. Podobnou pohromou jsou výstřední a infantilní vzory, například legrační vánoční sobi.

Doporučené jsou elegantní neutrální barvy, které se hodí ke všemu, a netlučou se, když máte pod svetrem třeba trochu výraznější šaty.

