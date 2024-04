Jednotlivá znamení astrologického zvěrokruhu mají nejen různé povahy a nadání, ale také své temné stránky osobnosti. Nikdo není dokonalý, a nějaké ty špatné vlastnosti máme všichni. Pro každého zrozence je ale charakteristická jedna výrazná negativní vlastnost. Jaká je ta vaše?

Beran – arogance

Berani mají pocit, že ví a dělají všechno nejlépe. Chtějí být šoféry vlastního života a nehodlají přenechat volant někomu jinému. Jsou domýšliví, protože jsou přesvědčeni, že dovézt svůj projekt do zdárného konce mohou pouze oni. Pochybují, že by někdo mohl mít stejné kvality jako oni.

Býk – tvrdohlavost

Není tajemstvím, že Býci jsou známí právě svou tvrdohlavostí. Ve svých přesvědčeních jsou naprosto neoblomní. Nesnáší změny, proto nejsou ochotní měnit ve svém životě vůbec nic. Počínaje novým kobercem v obýváku a konče svými vlastními zlozvyky, jako je například kouření.

Blíženci - přelétavost

Blíženci jsou společenskými motýli, kteří nesmí chybět na žádném večírku. Bojí se, aby jim nějaká zábava neunikla. Jsou známí svou přelétavostí, protože nesnesou sedět dlouho na jednom místě. Z nudy mají hrůzu. To se týká jak časté výměny okruhu přátel, tak neustálého střídání partnerů.

Rak – faleš

Raci jsou hodně citliví lidé, kteří špatně snáší kritiku, negativní chování druhých a nejhůře se jim hojí jejich zlomené srdce. Na základě svého strachu inklinují k přetvářce. Raději nedávají najevo své skutečné pocity a myšlenky, aby jim nikdo nemohl ublížit. Působí pak neupřímným dojmem.

Lev – vychloubačnost

Nedej bože, abyste si ve společnosti nevšimli tohoto úchvatného Lva. Tito lidé se všude vystavují a touží být obdivováni. Pokud byste si toho náhodu nevšimli, sami vás upozorní na své přednosti a zásluhy. Tito zrozenci nesnesou, aby je někdo jiný zastínil, anebo si jich snad nevšiml.

Panna – souzení

Zrozenci Panny jsou zaměřené na detail a výsledek. Jsou to puntičkáři zvěrokruhu, kteří stále nejsou s něčím spokojeni. Lpí na dokonalosti ve všech aspektech. Posuzují úplně všechno. Jsou to pedanti, kteří kritizují nejen své okolí, ale i sami sebe. Vytváří tak na sebe i druhé nepříjemný tlak.

Váhy – pasivní agresivita

Váhy jsou považovány za pohodáře, kteří se vyhýbají konfliktům. Umí opravdu skvěle diplomaticky a s elegancí zažehnat i ty největší roztržky. Paradoxně je ale jejich nejhorší vlastností právě neprojevená pasivní agresivita. Neumí totiž na rovinu říct sami za sebe, co je štve.

Štír – intenzita

Jsou považováni za detektivy a psychology zvěrokruhu. Pokud někdo umí přijít věcem na kloub, jsou to právě Štíři. Tito vášniví jedinci dělají vše na 120 %, díky tomu jsou hodně intenzivní, což může být na lidi kolem nich příliš. Pokud vám dávají něco sežrat, je to doslova neúnosné.

Střelec – nezodpovědnost

Střelec je považován za dobrodruha a cestovatele. Odmítá někde zapustit kořeny, přizpůsobovat se lidem nebo novým situacím. Pokud ho něco, nebo někdo přestane bavit, jde beze slova dál. Jeho chování je nezodpovědné a sobecké. Těžko se s ním žije, pokud se ještě v životě nevyřádil.

Kozoroh – sebestřednost

Kozorozi chtějí za každé situace vypadat skvěle. Jak působí na lidi je pro ně nejdůležitější hodnotou. Jsou hodně sebestřední. Sice rádi pomohou, ale je třeba, aby to všichni viděli a náležitě to ocenili. Tito zrozenci chtějí, aby vše bylo podle nich a splňovalo jejich požadavky a nároky.

Vodnář – manipulace

Vodnáři mají jasnou představu o tom, co by jak mělo být. Touží po tom za každé situace vytěžit maximum, což je podvědomě nutí manipulovat s lidmi. Mnohdy si to skutečně neuvědomují, ale mají potřebuju tahat za nitky, aby druzí dělali to, co chtějí oni.

Ryby – přecitlivělost

Ryby touží po hlubokých emocích a celoživotní lásce. Jsou to kreativní lidé, kteří neustále něco tvoří. Mají vynikající intuici, díky které vědí předem, co se stane, nebo jak se kdo zachová. Tito zrozenci jsou ale přecitlivělí, takže ze spousty věcí dělají zbytečně drama, hroutí se a pláčou.

Zdroje: www.yourtango.com, www.vogue.in