Největší plošný kulinářský přešlap Čechů: Touto zeleninou ničíme vývary. Je hnusná, smrdí a vývar zhořkne

Elena Velímská 10. 10. 2024 clock 3 minuty gallery

Poctivý domácí vývar je nejen silný, ale i chutný a voňavý, má krásně zlatavou barvu a „oka“. Některé hospodyňky však ve snaze dodat mu co nejvíce živin a vylepšit jeho chuť do něho přidávají ingredience, které do něho rozhodně nepatří a můžou jeho chuť jen zkazit. Víte, co do ní dávají?

