Kdo z nás by nechtěl být na seznamu nejchytřejších znamení zvěrokruhu? Inteligenci během života nezískáte, s tou se rodíte. Někteří zrozenci horoskopu jsou obdaření vyšší mozkovou kapacitou. Kteří jedinci mají nejaktivnější šedou kůru mozkovou a patříte k nim zrovna vy?

Následující znamení jsou seřazena sestupně od těch nejchytřejších. Neznamená to, že by ostatní zrozenci měli být hloupí, ale tito lidé vyčnívají svou bystrou myslí, logickým uvažováním a mozkovými pochody.

Vodnář (21. 1. až 20. 2.)

Vodnáři jsou astrology považování za nejinteligentnější znamení zvěrokruhu. Tyto lidi jen stěží přehlédnete, protože dokážou ihned přirozeně zaujmout ostatní. Rádi plavou proti proudu. Jedinci narození v tomto znamení mývají skvělé a originální nápady.

Kromě naučených vědomostí, které si velmi dobře pamatují po celý život, jsou známí svým analytickým myšlením. Všímají si obvykle i malých drobností a detailů, které ostatním unikají. Proto jsou skvělí jako vyšetřovatelé, nebo detektivové.

Panna (23. 8. až 22. 9.)

Známe je jako největší perfekcionisty horoskopu, ale Panny jsou také obdařeny nadprůměrnou inteligencí. Mají dokonalý smysl pro detail, logiku a praktičnost. Jejich postřeh je ostrý jako břitva, nic jim neunikne.

Pracovité znamení Panny má ovšem také kritické myšlení. To je pro jejich okolí nepříjemné, protože vyžadují naprostou bezchybnost ve všech aspektech, a nic jim není dost dobré. Na druhou stranu jsou to ti nejlepší pečovatelé.

Štír (24. 10. až 22. 11.)

Intenzivní a vášnivý Štír je nejlepší detektiv z celého horoskopu. Je to zvídavý a všímavý pozorovatel, který je expertem na čtení lidských charakterů. Pokud někdo umí prohlédnout přetvářku, je to právě tento zrozenec.

Pokud chcete odhalit nějaké tajemství, nebo třeba nevěru svého partnera, obraťte se na Štíra, protože má radar na tyhle věci. Jeho mozkové závity se otáčí na plné obrátky a prohlédnou každou faleš. Neexistuje člověk, který by ho obalamutil.

Blíženci (22. 5. až 21. 6.)

Blíženci mají sice zaslouženou pověst společenského motýla zvěrokruhu, ale také rychle zpracovávají složité informace. Dokážou se velmi obratně přizpůsobit jakékoli nové situaci. Jejich reakce v krizových situacích jsou také velmi praktické.

Tito intelektuálové jsou často idealisty, kteří vnímají svět kolem sebe mnohem pozitivněji a optimističtěji, než jaký ve skutečnosti je. Blíženci rádi aktivně používají svůj mozek, a proto se věnují mnoha činorodým věcem současně.

Kozoroh (22. 12. až 20. 1.)

Pragmatičtí Kozorozi jsou disciplinovaní a metodičtí až do morku kostí. Možná proto jsou jedni z nejvýkonnějších lidí na pracovišti. Úspěch a uznání jsou pro tyto jedince velice důležité. Jsou si totiž vědomí toho, že si je zaslouží za své činy.

Na Kozoroha se můžete s důvěrou obrátit, pokud potřebujete slyšet pravdu na rovinu a bez příkras. Jsou to introverti, kteří si chrání své soukromí. Tito zrozenci jsou velice zodpovědní a spolehliví, ať už je řeč o přátelství, vztahu, nebo jejich práci.

Beran (21. 3. až 20. 4.)

Berana těžko někdo přechytračí, protože si dává na druhé velký pozor. Tento obezřetný jedinec s dobrou vyřídilkou rád rozdává rady do života ostatním lidem. Mnohdy jde o rady nevyžádané, což ho ale jen výjimečně odradí.

Ambiciózní zrozenci Berana vždy dostanou to, po čem touží, protože si jdou tvrdě za svým. Pokud by se jim někdo pokusil vstoupit do cesty, ubijí ho pádnými a logickými argumenty. Svoje počínání si dokážou perfektně obhájit.

Zdroj: www.vogue.in