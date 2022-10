Vědci našli novou hvězdu a jsou zmateni: Extrémně jasně září, chová se podezřele

Natálie Borůvková

Supernova.

Vědci učinili pozoruhodný objev. Našli totiž novou hvězdu a jsou zmateni. Extrémně jasně září a chová se podezřele. Dokonce se zdá, že je jasnější než všechny hvězdy v Mléčné dráze dohromady.

Astronomové tvrdí, že objevili supersvítivou supernovu.

Vědci našli novou hvězdu a jsou zmateni

Nově objevená hvězda vytvořená kosmickou explozí je tak jasná, že zastíní všech 100 miliard hvězd Mléčné dráhy.

Supernova je exploze hvězdy, která září neuvěřitelným jasem. Zároveň znamená konec života takové hvězdy.

Ačkoli se jedná o poměrně běžnou nebeskou událost, tento konkrétní objev je pro vědce stále záhadou. Jsou totiž zmatení její výjimečnou a tak i poměrně matoucí svítivostí. Ta je údajně až dvakrát jasnější než předchozí rekordní supernova.

Extrémně jasně září a chová se podezřele

Supernova, pojmenovaná ASASSN-15lh a spatřená v rámci Automatizovaného průzkumu supernov, se totiž nachází ve vzdálenosti 3,8 miliardy světelných let od Země. Podle vědců by tak právě tato supernova mohla být v době svého maxima až 570 miliardkrát svítivější než naše Slunce.

Co však supersvítivou supernovu způsobilo, je zatím záhadou, kterou se vědci snaží rozluštit.

"ASASSN-15lh je nejsilnější supernova objevená v historii lidstva," uvedl v prohlášení Subo Dong, astronom z Pekingské univerzity a vedoucí vědecký pracovník práce.

"Mechanismus exploze a zdroj energie zůstávají zahaleny tajemstvím, protože všechny známé teorie narážejí na vážné problémy při vysvětlování obrovského množství energie, které ASASSN-15lh vyzářila."

Jednou z možností je, že energie supersvítivé supernovy pochází z magnetarů. To jsou silně zmagnetizované, rychle rotující neutronové hvězdy. Podle vědců jsou magnetary zbytky hyperstlačených jader masivních explodovaných hvězd.

Ani tato hypotéza ale nedokáže plně vysvětlit, proč je právě tato objevená supernova tak svítivá.

Je tak třeba dalších věděckých zkoumání, aby se zjistilo, co masivně zářící supernovu skutečně způsobilo. Dle vědců by to však mohla být důležitá zpráva o masivně se rozpínajícím vesmíru. Pokud by tomu tak skutečně bylo, byla by tato supernova důkazem, že se tak děje poměrně velkou rychlostí.

