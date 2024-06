Externí autor 22. 6. 2024 clock 4 minuty

Můžete být lidem v něčem protivní, ale přesto vás mají rádi. Možná je to pro vaši jednu vlastnost, která je na vás nejhezčí. Podívejte se, která definuje vaše znamení a poznejte, kvůli čemu vás lidé mají rádi.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

V sestavě znamení zvěrokruhu je Beran první vyrazit, takže asi nebude překvapením, že tomuhle chlapíkovi sluší odvaha. Je totiž vždy připraven vrhnout se jakékoli nové výzvy. Co to ve vašem případě znamená? Že se zkrátka nenecháte odradit životními neúspěchy, velmi rychle se otřepete a vyrážíte na další zteč.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Zemské znamení Býka je známé tím, že stojí nohama na zemi, je praktické a zodpovědné. Jinými slovy, vaši přátelé si na vás spolehlivosti, se kterou jste vždy připraveni jim pomáhat, kdykoliv se dostanou do maléru.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Znamení zvěrokruhu Blíženci nabízejí osvěžující energii, díky které přitahují lidi jako magnet. Lidé na nich milují onen kousek dítěte, který v nich stále zůstává. Jsou zvídaví, přizpůsobiví, hraví a stále plní všelijakých emocí. Co ostatní na nich baví je fakt, že díky těmto všem vlastnostem nikdy nezestárnou.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Sounáležitost je to, co blízcí oceňují na znamení Raka. Není také divu, málokteré znamení je tak loajální a projevuje natolik pečujícího ducha jako právě zrozenci tohoto znamení.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Pochybuje někdo o tom, že Lva určuje něco jiného než sebevědomí? Nejspíš ne. Tohle znamení totiž ví, co chce a nestydí se za to, že toho snaží dosáhnout. Ano, všichni, kteří Lva neznají, by si snadno mohli říct, že chce být zkrátka vždycky jenom středem pozornosti. Ale není tomu tak. Lev této své vlastnosti nikdy nezneužívá, a naopak se s ní snaží pomáhat.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Potřebujete s něčím pomoct? Tak někomu zavolejte. Ale pokud chcete, aby to bylo provedeno správně, cinkněte Panně. Tohle znamení se vyznačuje až metodickou pečlivostí a smyslem pro detail. Sice k jeho práci ještě dostanete přednášku navíc o tom, jak nad něj není, ale to nevadí, protože vy víte, že to myslí dobře.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Na vizitce by tohle znamení zvěrokruhu mělo mít napsáno – životní rovnováha. Miluje harmonii a mír a stará se o to, aby jedno i druhé bylo všude kolem něj. A právě to na něm ostatní milují. Že je v jeho společnosti vždycky fajn a všechno je doslova vyvážené.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Tohle je nejvíce nepochopené znamení zvěrokruhu, které je považováno za konfrontační až agresivní. Skutečnost je ale jiná, vy se až vášnivě dokážete bít za druhé a bráníte ty, kterým bylo ublíženo. Přitom za svou snahu obvykle nezískáte ani žádný metál. To vám ale nevadí, protože jste připravení bránit kohokoli dalšího.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Kvůli čemu jinému vás lidé mohou mít rádi, než kvůli vaší spontánnosti. Klidně se seberete a během pár dnů se přesunete na druhý konec světa. Máte toulavé boty a velké srdce a je toho ještě spousta, co musíte objevit. A jak skvěle o tom umíte vyprávět…

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Důslednost má jméno Kozoroh, chtělo by se říct při pohledu na vaši pracovní sebekázeň, odhodlanost, praktičnost a metodiku. Dáme vám cíl a vy za ním zcela neochvějně míříte. Jste workoholici, ale přesto si dokážete na své blízké udělat čas.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Extrovertní introvert Vodnář má pověst člověka, který je totální samorost. Tohle inovativní, až vizionářské znamení nikdy nepůjde s davem, ale vždy bude stát někde na okraji. Není ani nafoukané, ani odtažité, ale má zkrátka spoustu jiných věcí v hlavě, než se zabývat třeba obyčejným drbáním...

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

O kom jiném bychom měli říct, že je romantik, než o Rybách. Svět za růžovými brýlemi je pro vás daleko lepší než tvrdá realita. S beznadějně romantickou duší, která se vyznačuje smyslem pro intuici a empatii to ostatně ani jinak nejde.

