Toto byly nejkrásnější ženy 19. století. Obstály by i dnes?

19. století bylo dobou zvláštních kontrastů. Ač se přísně dbalo na morálku a čest manželek, milenecké poměry byly v lepší společnosti mlčenlivě trpěny. A přesto, že oficiálním ideálem krásy byla plachá a submisivní éterická dívka, muže nejvíce dráždily ženy živelné a emancipované. Pojďme si připomenout pětici krásek, po kterých šíleli nejvíce.

Božena Němcová okouzlující

V pražských intelektuálních kruzích vzbudila nevídanou pozornost Božena Němcová (1820-1862). Psalo se o ní, že je velmi ztepilá, muže oslňovala plnou postavou a nádhernými hustými černými vlasy. Jemný profil obličeje v sobě nesl něco záhadného až smutného. Ještě ve 20. století psali básníci verše o její nevídané kráse a snažili se rozluštit tajemství jejího charismatu. To podle historika doc. Petra Grulicha spočívalo v její příjemné a dobrotivé povaze - ačkoli sama trpěla hmotnou nouzí, neváhala pomáhat ostatním. Přesto štěstí v lásce nikdy nenašla. Společenské konvence byly příliš svazující a milenci neměli takovou odvahu je bořit jako ona.

Aktivistka Fanny Kemble

Je všeobecně známo, že manželství se Boženě Němcové příliš nevydařilo. V 19. století to byl bohužel úděl emancipovaných žen s vlastním názorem. Své by mohla vyprávět britská herečka Fanny Kemble (1809–1893), která se provdala za muže, jenž zdědil po americkém dědečkovi velkou plantáž a rázem se stal velkým šéfem několika stovek černých otroků. Když Fanny viděla, v jakých bídných podmínkách tito lidé žijí, pokusila se jim vyjednat lepší zacházení. Manžel o tom nechtěl ani slyšet, a tak své názory sepsala a chtěla je zveřejnit. Její muž jí ale pohrozil, že pokud to udělá, už nikdy neuvidí své dcery. Skončilo to rozvodem. Fanny se i s dětmi vrátila do Anglie a vydání spisu na obranu černochů odložila na období americké občanské války.

Femme fatale Marie Duplessis

Naproti tomu Marie Duplessis (1824-1847) nebyla spisovatelkou ani bojovnicí za ženská práva. Živilo ji řemeslo nejstarší. Abychom jí ale nekřivdili - do obyčejné kurtizány měla Marie daleko. Její krása vždy jako magnet přitáhla nějakého bohatého milence, který byl ochoten ji vydržovat. Hlavu zamotala významným šlechticům a umělcům, zamiloval se do ní Alexander Dumas mladší i pianista Franz Liszt. A možná by s ní byli i vydrželi dlouhá léta, kdyby nehrozilo, že je ve své rozhazovačnosti přivede na mizinu. Přesto svorně truchlili, když se dozvěděli o její předčasné smrti. Marie zemřela v pouhých 23 letech na tuberkulózu a snad i díky Dumasově románu Dáma s kaméliemi se stala ikonou své doby. Křehké tuberkulózní dívky pak vévodily celému období romantismu.

Nezkrotná Sisi

Císařovna Alžběta Bavorská zvaná Sisi (1837-1898) mnoho milostné vášně neprojevila. Manželovi Františku Josefovi se často vymlouvala na bolest hlavy a nelákali ji ani jiní muži. Císař si k ukojení svých pudů nakonec našel milenku, ale Sisi milovat nikdy nepřestal. Byla jiná než ostatní dámy. Nejenže ji zdobily předlouhé husté vlasy, na nichž si obzvlášť zakládala, navíc ráda sportovala, cestovala a žila vlastním, svobodným životem. Ten si ovšem mohla dovolit jen mimo vídeňský dvůr. Na cestách ožívala, netrápila se hladovkami a užívala každé chvilky, kdy mohla být sama sebou. Škoda, že ji manžel neměl čas doprovázet. Možná by jejich vztah býval nabral šťastnější směr.

Neodolatelná Lillie Langtry

Lillie Langtry (1853–1929) možná neměla intelektuální sklony ani nezkrotnou povahu, ale oplývala dostatečným půvabem na to, aby si ji vyhlédl Oscar Wilde a přesvědčil ji k herecké kariéře. Brzy se stala britskou celebritou. Kamkoli přišla, zraky se stočily na její osobu. Při jedné večeři v lepší společnosti si sám princ Albert Edward vyžádal, aby byla usazena vedle něho, přičemž jejího manžela nechal posadit na druhý konec stolu. Jak se cítil manžel, není známo. Co ale známo je, mezi princem a Lillie započal románek, který se protáhl na tři roky. Herečka totiž nebyla jen krásná, ale také duchapřítomná, a tak se princ ani nerozpakoval představit ji své matce, královně Viktorii. Lillie si kromě toho údajně výborně rozuměla s jeho manželkou. 19. století bylo zkrátka zvláštní dobou…