Kdo byly nejkrásnější ženy konce 19. století: Dnes by už ideál krásy nesplňovaly

Díky rozvoji fotografie se v druhé polovině 19. století začaly rodit první světové celebrity, jejichž tváře si lidé mohli prohlížet v novinách a na plakátech. Které ženy si tehdy získaly největší popularitu a co je činilo krásnými?

Lina Cavalieri (1874 – 1944)

Italská operní zpěvačka Lina Cavalieri (na úvodním snímku) byla ve své době označována za nejkrásnější ženu světa. Když jí bylo 15 let, zemřeli jí oba rodiče, a Lina putovala do katolického sirotčince vedeného řádovými sestrami dbajícími na přísnou disciplínu. Takové prostředí živelné dívce nevyhovovalo, a tak odtud utekla s kočovnými herci. Jeptišky jí zřejmě předpovídaly hrůzný konec, ale Lina se dokázala vypracovat na světoznámou sopranistku a vystupovala na předních evropských i amerických scénách. Prožila divoký románek s ruským princem Alexandrem, a kdyby mu ji rodiče nezakázali, byla by si ho i vzala za muže.

Cleo de Merode (1875 – 1966)

Zdroj: By Nadar, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=22948770

Baletka Cleo de Merode tančila už od dětských let a hvězdnou dráhu odstartovala v rodné Paříži. Ačkoli se nikdy nevdala a tvrdila, že se v životě zapletla pouze s dvěma muži, platila za sexuální symbol své doby a čtenáři listu L’Eclat ji zvolili královnou krásy pařížské scény. Dámy napodobovaly její styl účesu a pánové jí leželi u nohou, včetně stárnoucího belgického krále Leopolda II. Cleo de Merode si přesto udržela svou cudnost a nezávislý životní styl. Zajímavostí je, že se rozhodla pro vegetariántví.

Císařovna Sissi (1837 - 1898)

Zdroj: Profimedia.CZ

Alžběta Bavorská se stala celebritou už ze svého postavení manželky císaře. Byla si vědoma, že ji lidé sledují, a tak se podle toho snažila vypadat. Udržení půvabného vzhledu za všech okolností považovala za svou povinnost, vyplývající z funkce. Fascinující však na ní nebyla jen dokonalá tvář a neskutečně dlouhé vlasy, ale také energie a nespoutanost. Od povinností u dvora utíkala ke svým koním, cestovala po Evropě, podnikala dlouhé túry a v převlečení navštěvovala pacienty v nemocnicích. Občas se chovala nevyzpytatelně a záhadně, ale to jen podtrhávalo její přitažlivost.

Lotta Crabtree (1847 – 1924)

Americká herečka Lotta Crabtree si vysloužila přízvisko "miláček národa". Její fyzická krása možná nezapadala do škatulky ideálu své doby, která oslavovala slabé, éterické, až tuberkulózní bytosti, ale oplývala osobním magnetismem a uměla flirtovat. Kromě toho zaujala smyslem pro humor, jenž z ní učinil populární komediální herečku. A také velmi dobře placenou. Lotta Crabtree vydělávala v průměru 5 tisíc dolarů za týden, což bylo ve své době celé jmění. Pohádkově bohatá a slavná umělkyně započala precedent, kterého se dodnes drží hollywoodské celebrity, a velké sumy věnovala charitě.

Anna Held (1872 – 1918)

Zdroj: By Otto Sarony, Public Domain, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=71146433

Zpěvačka Anna Held se narodila židovským rodičům ve Varšavě. Bylo jí devět let, když prchla s rodinou do Paříže před pogromy. V šantánech si získala oblibu nejen pro svůj libý zpěv, ale také pro živou povahu a ochotu odhalit na jevišti nohy. Brzy vyrazila na turné po Evropě a vystupovala i v New Yorku. Nejvíce pomyslných bodů si však připsala za podporu francouzských vojáků během 1. světové války. Jezdila za nimi na frontu a pořádala koncerty, jejichž výtěžky přispívaly na válečné výdaje. Ke své pověsti mimořádně krásné ženy tak získala i titul válečné hrdinky.