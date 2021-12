Největší krásky před sto lety: Jejich přirozenému půvabu dnešní ženy nestačí

Tajná tvář. Mata Hari. Břišní tanečnice. Ženský portrét v etno stylu s orientálním bižu. Ilustrační foto.

Pro krásu jsou ženy schopny učinit mnohé, a nutno říci, že v moderní době se to ještě stupňuje. Pravdou je, že Japonky si obouvaly boty, které jim deformovaly nohu, aby ji měly krásně malou, dnes si ženy nechávají vpichovat pod kůži chemikálie, aby se jim vyhladily vrásky. Na samém počátku 20. století si zase Angličanky nebály zahrávat s rulíkem zlomocným. Vyplatilo se to?

Za vlády Edurada VII. se Anglie hemžila skutečnými krasavicemi, které si pro svou krásu zahrávaly i s jedy. Například pro krásné oči, respektive svůdně rozšířené zorničky používaly tehdejší krásky rulík zlomocný, pro bledou pokožku zase aplikovaly jedovaté krémy obsahující olovo. Ale krása samozřejmě nepatřila jen Anglii. Podívejme se proto na pět nejkrásnějších žen počátku 20. století.

Exotická tanečnice Mata Hari

Známé holandské krasavici se rozpadlo manželství a rozhodla se koneční žít tak, jak si přála. Odjela do Paříže a stala se cirkusovou jezdkyní a později exotickou tanečnicí. V této nové roli sama sebe označovala za Jávanku a hinduistku. Její popularita neznala mezí, dokonce ji zavedla až do postele milionáře, a inspirovala mnoho žen, které se ji snažily kopírovat.

Mata Hari.Zdroj: Neznámý / Creative Commons, volné dílo, https://creativecommons.org/publicdomain/

Po ukončení své taneční kariéry se stala kurtizánou bohatých a mocných. Během první světové války byla špionkou, jejíž informace pomáhaly proti Němcům. Nakonec byla i jako špionka odsouzena a popravena zastřelením. Na popravu si odmítla nechat zavázat oči a ze světa odešla s polibkem, který vyslala směrem k popravčí četě. Její nabalzamovaná hlava byla odeslána do muzea v Paříži, ale roku 1954 zmizela, stejně jako zbytek jejího těla.

Lily Elsie

Populární britská herečka a zpěvačka se proslavila rolí v operetě Veselá vdova od Franze Lehára. Začínala zpívat a tančit už jako velmi malá, ale s věkem její role dostávaly na důležitosti a stala se velice slavnou. Právě ona používala hojně rulík zlomocný pro zvýraznění své krásy. Ve Spojeném království byla hojně obsazována do operet a muzikálů. Byla neskutečně krásná a stala se jednou z nejvíce fotografovaných žen eduardovského období.

Lily Elsie.Zdroj: PD-US / Creative Commons, https://en.wikipedia.org/w/index.php?curid=13252975

Gladys Cooper

Slavná a krásná herečka zahájila svou kariéru jako sboristka v roce 1905. Bylo jí tehdy pouhých 17 let a stala se jednou z nejznámějších umělkyň Spojeného království. Během první světové války byla idolem a modlou britských vojáků. Po válce, ve 30. letech vystupovala na Broadwayi v mnoha britských jednohubkách a pak debutovala v Hollywoodu ve vedlejší roli ve filmu Rebecca. Později se stala manažerkou divadla The Playhouse Theatre, kde ztvárnila několik rolí a sklízela za svoje výkony chválu. Od té doby se objevila se ve více než padesáti filmech a byla třikrát nominována na Oscara za nejlepší ženský herecký výkon ve vedlejší roli. Zemřela na zápal plic ve věku 82 let. Její kariéra tak trvala přes sedm dekád.

Gladys Cooper.Zdroj: Bain News Service / Creative Commons, volné dílo, https://creativecommons.org/publicdomain/

Marie Doro

Americká divadelní a filmová herečka byla kráskou rané éry němého filmu. Na filmová plátna se dostala díky impresáriovi Charlesi Frohmanovi, který si ji všiml jako sboristky a vzal ji na Brodway. Tam poté pracovala i pro Williama Gillettea ze slavného Sherlocka Holmese, a její raná kariéra byla do značné míry formována těmito dvěma mnohem staršími mentory. Po Frohmanově smrti přešla Marie k filmu. Natočila několik rolí s Adolphem Zukorem a po natočení několika děl v Evropě se vrátila do Ameriky. Byla fascinována duchovním životem a skončila jako samotářka, vyhýbající se přátelům a známým. Marie je jednou z těch hereček, která byla obsazována většinou do rolí jednodušších žen, zato ve skutečnosti byla pozoruhodně inteligentní, kultivovaná a vtipná.

Marie Doro.Zdroj: Moffett / Creative Commons, volné dílo, https://creativecommons.org/publicdomain/

Grace Kelly, herečka, princezna

Grace se narodila v roce 1929 a v 50. letech prožila fantastickou kariéru hollywoodské herečky. Navzdory éře štíhlých až hubených krásek byla tato plnoštíhlá dívka ozdobou filmového plátna. Byla považována za nejkrásnější ženu světa, proto není divu, že upoutala pozornost monackého knížete Raniera, miliardáře a od roku 1949 hlavy monackého státu, jehož si i vzala.

Grace Kelly.Zdroj: Paramount publicity photographer. - Dr. Macro / Creative Commons, volné dílo, https://creativecommon

Jejich sňatek v roce 1956 byl jako z pohádky. Měli spolu 3 děti a Grace se stala miláčkem Monaka. Zemřela však tragicky v roce 1982, kdy ji ranila mrtvice při řízení auta na horské silnici.

