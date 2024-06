Externí autor 27. 6. 2024 clock 3 minuty

Máte kolem sebe lidi, kteří se chovají jako blázni a neustále vtipkují? Obvykle se narodili v jednom z následujících znamení horoskopu. Znáte někoho takového? A jak zvládáte jeho excentrickou náturu?

Chvilku se to dá vydržet, ale pak už někteří, nepříliš velcí milovníci bizarního humoru protáčejí panenky. Na jednu stranu to chápeme, na druhou musíme dodat, že i když málokdo podobným lidem rozumí, zlepšit umí tihle blázni náladu všem.

Podívejte se, která znamení zvěrokruhu neprožívají život zas až tak moc vážně, ale daleko raději vsází na nálepku střeleného šaška.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Na smutek a osamělost může být lékem Blíženec. Tohle znamení, které je velmi společenské, se vyznačuje veselou optimistickou povahou. Nakazí vás nejenom svým smíchem, ale i chutí pustit se do jakékoli bláznivé akce.

Jenže Blíženci se občas chovají jako malé děti, které v návalu radosti provedou něco nepřístojného, jelikož si to zkrátka neuvědomí. Stejně tak Blíženci se svou komunikativností nechají unést natolik, až z nich vypadne nejapná poznámka. Nemluvě o vtípcích, které zacházejí za hranici slušného humoru.

Nutno dodat, že Blíženec si svou neuváženost zas až tak moc neuvědomuje. Bere svoje slova jako legraci a zábavu, které se smějí všichni, jenom pochopitelně ne adresát, což Blíženec nechápe. On totiž občas vtipkuje i o sobě a přijde mu to zcela normální. Zkuste se zasmát s ním, protože jedině tak z podobného trapasu dokážete vybruslit bez ztráty kytičky.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Máte rádi košilaté vtipy? Jestli ano, tak s Býky si jich užijete do sytosti. Mají totiž velmi zvláštní smysl pro humor. Na jejich vtipkování aby měla většina lidí manuál. Právě z toho důvodu působí tohle znamení poněkud přihlouple a rozhodně je nikdo nebere vážně.

Přitom Býci rozhodně nejsou nějací omezenci. Naopak patří k velmi loajálním společníkům, kteří jenom ještě nepochopili, že ne každý zvládne jejich humor rozdýchat na první dobrou. Patří totiž do kategorie těch, na které si musíte zvyknout.

Mimochodem, pokud Býk zrovna nevtipkuje, je to skvělý společník, který zvládá i ten největší chaos. Byla by škoda přijít kvůli jedné takové vlastnosti o přítele, na kterého se jinak můžete spolehnout ve dne i v noci. Co říkáte?

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Je praštěný, nedá se s ním mluvit vážně. Takové a podobné další věty nejspíš Střelec dost často slýchá na svou adresu. Není divu, tomuhle znamení zvěrokruhu je všechno tak nějak k smíchu a to bohužel i v situacích, kdy by měl raději držet pusu. Proto být s takovým člověkem ve vztahu může být občas dost stresující.

Jak z toho ven? Pokud se s dotyčným nechcete rozejít, platí jediné, říct mu, jak se při jeho nejapném pochechtávání cítíte. Co vás na celé situaci trápí. Jakmile pochopí, že přestřelil, nepochybně si bude dávat alespoň nějakou dobu pozor.

A pokud se chcete se Střelcem zasmát, možná bude lepší, když se s nějakým vtípkem vytasíte vy. On se bude smát určitě. A rovněž se neurazí, protože ho nebude brát vážně, stejně jako nebere vážně sebe a většinu lidí, kteří ho tak trochu trpí...

Zdroje: www.prosieben.de, nypost.com