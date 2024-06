Externí autor 18. 6. 2024 clock 4 minuty

Počítají vám na dovolené každou zmrzlinu, nové tričko komentují slovy, kolik stálo, a při pohledu do lednice pronesou něco jako, proč toho kupuješ tolik. Podívejte se, jací jsou nejlakomější muži podle znamení horoskopu. Snad takovou držgrešli nemáte doma.

Souhlasíme s názorem, že šetřit se má. Ovšem nikoli způsobem, který uvrhne náš život do hledání slevových kupónů a absence malých radostí, které nám dělají hezčí den. Existují ale muži, kteří by si nechali pro korunu koleno vrtat a šetří i na věcech, kde právě šetření spíš představuje risk budoucích větších výdajů.

Mít takového chlapa doma je za trest. Pokud jste tedy momentálně single, podívejte se na tři níže uvedená znamení, ve kterých se rodí ti nejlakomější chlapi a vzpomeňte si na to, až nějakého takového potkáte, co vás čeká…



Panna (23. 8. - 22. 9.)

Číslo jedna mezi lakomci vyhrává Panna, která umí svou harpagonskou povahu pořádně skrývat. Tohle zemské znamení se vyznačuje silným smyslem pro povinnost a řád. S mužem narozeným ve znamení Panny máte jistotu, že nic neponechá náhodě. Jedno se mu nedá upřít, pro své analytické a praktické zkušenosti je velmi úspěšný v práci. Kromě toho jsou Panny i spolehlivé a rády pomáhají přátelům, kterých mají díky tomu dost. Tohle všechno zní tak dobře, až se nejspíš ptáte, kam se z toho vytratil onen lakomec.

Jde o to, že neustále plánující Panny do svých životních rozpisů zahrnují i takové věci jako je prasklé potrubí v bytě, rozbitá pračka, nepojízdné auto. A na tyhle nenadálé situace je přece třeba mít dostatek peněz. Ve výsledku to vypadá tak, že Panna na dotaz, jestli zaplatíte dítěti nové zimní boty, odpoví, nejde to, musíme mít finanční rezervu.

Milé přítelkyně, partnerky, manželky Panny, konečně nastal čas si se svým protějškem promluvit o malichernostech v jeho bytí. Jednou by se vám totiž mohlo stát, že vás nechá v podstatně větším finančním štychu než jsou „hloupé“ zimní boty.

Kozoroh (22. 12. - 20. 1.)

Lidé narození v tomto znamení zvěrokruhu jsou velmi ambiciózní, nápadití a jdou rovnou k věci. Proto Kozoroha obvykle potkáte ve vedoucích pozicích nebo jako majitele firmy. Je to většinou přízemní, zodpovědný a velmi pracovitý člověk. Problém s ním je v tom, že se velmi kontroluje a nedává najevo emoce.

Právě zodpovědnost ho nutí myslet na zadní kolečka, což je svým způsobem v pořádku, ale on se chová, jako by myslel na kola od traktoru. Takže doslova a do písmene, vyrazit z něj pár korun jako příspěvek na cokoli se rovná týdenní šichtě v dole, a to ještě s hodně nejistým výsledkem.

Vážené partnerky Kozoroha, jak dlouho si myslíte, že vás tohle žebrání bude bavit. A není to tak trochu pod vaši úroveň? Zkuste se s ním domluvit na nějaké rozumné strategii, při které ho to lakomstvím neklepne. A pokud nebude ochoten k domluvě, je na vás, zda v tomhle chcete žít…

Štír (24. 10. - 22. 11.)

Není úplně snadné objevit podstatu Štířího znamení, a to zejména kvůli jeho neuvěřitelně tajnůstkářské a současně vášnivé povaze. Jsou to kreativci s dobrým instinktem, přesto se na úspěch dost nadřou.

Nejspíš pro to, ale i pro fakt, že kreativní zaměstnání bývají dost vrtkavá, Štíry pronásleduje strach z toho, že o práci přijdou a bez dostatečné rezervy se dostanou do značných existenčních problémů a s nimi pochopitelně i rodina. Takže se snaží šetřit doslova na každém kroku.

Potíž se Štíry je ale i v tom, že oni nešetří jenom penězi, ale také citovými projevy. Proto od nich nečekejte příliš komplimentů, chvály, dotyků. Nedělají to proto, že by vás třeba neměli rádi, ale především proto, že bojují se strachem z odmítnutí. Obvykle si s sebou tenhle postoj nesou z nevydařeného vztahu. S tím se dá něco dělat, ale s jejich finanční lakomostí už moc ne...

