Externí autor 26. 11. 2024 clock 3 minuty

Slušně řečeno se jim říká shánčliví lidé. Pro korunu by si nechali koleno vrtat. Podívejte se na znamení horoskopu, která patří k těm nejlakotnějším. Najdete se mezi nimi?

Chamtivost a lakomství vedou některé lidi k neustálému hledání dalších finančních možností. Ve světě plném možností se tito jedinci nikdy nespokojí s „vrabcem v hrsti“, ale potřebují chytit onoho pověstného holuba. Tedy pořád chtějí víc a víc. Jsou natolik ambiciózní, že se nebojí riskovat ztrátu toho, co již mají. Přečtěte si, která znamení zvěrokruhu v této „disciplíně“ vynikají nejvíce.

Beran (21. 3. - 20. 4.)

Jako první je ve zvěrokruhu Beran, kterého všichni známe jako nezávislého jedince, který se nevyhýbá žádnému dobrodružství. Až sem to zní dobře. Odsud už tolik ne, protože astrologové o tomto ohnivém znamení tvrdí, že má sklony k lakomství.

Zejména zjara narození Berani se mohou projevovat jako pořádní sysli. Důvodem k takovému chování je obava z nejisté budoucnosti. Obecně jsou sice asertivní, pokud jde o finanční rozhodování a nevadí jim podstupovat i finanční rizika. Jenom moc nečekejte, že by vás někdy obdarovali nějakým luxusním kouskem nebo vám jen tak pro radost koupili hříšně drahý nesmysl. To by si raději opravdu nechali provrtat ne jedno, ale obě kolena…

Býk (21. 4. - 21. 5.)

Zemské znamení Býka je často spojováno s praktičností a smyslem pro materiální záležitosti. Nejspíš proto jsou Býci považováni za vynalézavé osoby. Zejména ve finančních otázkách můžeme takový přídomek jenom potvrdit. Laicky řečeno, Býci umí šetřit peníze a vyznají se také v investování.

I když se o Býcích také říká, že jsou požitkáři, rozhodně neutrácejí jako o život. Myslí na zadní kolečka, protože alfou a omegou jejich žití je finanční stabilita a z ní plynoucí klid. Býčí šetřílkové jsou velmi opatrní, když mají koupit něco nového. Starou pračku vymění ve chvíli, kdy se úplně rozpadne, nevadí jim jezdit se starým vozem, protože ještě jezdí a raději vaří doma, než aby chodili do restaurace. Někteří je dokonce označují za lakomce.

Panna (23. 8. - 22. 9.)

Víte, co definuje Pannu? Smysl pro detail a analytická povaha. Že by tyto dvě vlastnosti upozadila v případě finančních rozhodnutí? Tak to ani náhodou. Při každé příležitosti pečlivě zkoumá peněžní výdaje a hledá způsoby, jak ušetřit.

Panna samozřejmě plánuje, za co vydá své těžce vydělané peníze. Nepatří k lidem, kteří si koupí hezkou věc jenom proto, že se jim líbí. Vždy musí mít takový nákup i praktickou přidanou hodnotu. Ostatní je často považují za extrémně šetřivé, ale Panna nejenom že nerada plýtvá, ale také se snaží do budoucna finančně zabezpečit.

Kozoroh (22. 12. až 20. 1.)

Kozorozi jsou ambiciózní a disciplinovaní jedinci, kteří stejným způsobem přistupují i ke svým financím. Se Saturnem, coby planetou odpovědnosti v zádech, se zaměřují budování stabilního finančního zázemí pro svou rodinu. To zní sice hezky, ale na druhé straně takzvaně nepustí chlup.

Jejich šetrnost vychází z dlouhodobé vize, v níž potřebují investovat, aby se na stará kolena měli oni a jejich nejbližší dobře. Takto silný smysl pro finanční obezřetnost ale snadno vede k tomu, že je mnozí vnímají jako lakomce, kteří nejsou ochotni jim dopřát zábavu a požitky.

zdroj: astrotalk.com, www.prosieben.de, www.index.hr