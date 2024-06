Externí autor 23. 6. 2024 clock 3 minuty

Někdy můžeme mít pocit, že se z našeho světa vytratila laskavost. Nepříliš často potkáme někoho, kdo je k nám milý, ochotný a přátelský bez postranních úmyslů. Podívejte se, v jakém znamení zvěrokruhu se narodily ty nejlaskavější ženy, ze kterých září dobrota na dálku.

Jsou vždy připravené pomáhat, i když jim leckdy samotným nebývá dobře, ochotně vás vyslechnou, přispějí radou. Nikdy za svou pomoc nežádají pomoc. Ve své obětavosti často upřednostňují zájmy druhých nad vlastní. A nikdy je nevidíte zamračené, ale naopak vždy s úsměvem na tváři.

Takové jsou ženy, které se narodily v následujících znameních zvěrokruhu. Patříte mezi ně anebo nějakou takovou znáte?

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Žena Váha je známá svou touhou po harmonické atmosféře a klidu. Je to takový mírumilovný anděl, který bude raději sám nešťastný, než aby viděl nešťastného někoho jiného. Věří ve spravedlnost, rovnost a harmonii a nevadí jí do urovnání věcí investovat ze své energie. Co je na těchto ženách obdivuhodné, je fakt, že se nikdy nehádají.

Váha vždycky hledá cesty, které povedou k cíli přátelsky plynoucí komunikací, i kdyby měl být řešený problém opravdu zásadní. Ví totiž, že negativním přístupem se rozhodně nic nevyřeší. A pokud už je opravdu nucena ke konfrontačnímu přístupu, vždy se snaží k této pro ni značně nepříjemné akci přistupovat s úsměvem. Vedle kritiky nikdy nezapomene pochválit a navrhnout řešení.

Mimochodem, na Váhu se podíváte a hned máte dobrou náladu. Protože heslem jejího života je harmonie, snaží se ve stejném duchu i oblékat a obklopovat se stejně příjemnými věcmi. Zjednodušeně řečeno, dobrota a laskavost z ní sálá ještě dřív, než pro vás může něco udělat.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Zemské znamení Býka je značně realistické a vůči svým nejbližším i loajální. Takže pokud máte kamarádku v Býku, můžete si být jisti, že to je z její strany přátelství na celý život. Tak jasně, že vám občas za něco vynadá, ale tohle vzplanutí trvá jenom krátce. Jakmile se uklidní opět je to ta laskavá žena v Býku připravená vždy pomoci.

Představte si to takhle, máte světobol a je jedno z čeho, v deset večer zavoláte Býčí kamarádce. Co myslíte, že se stane. Ne, nepošle vás do háje, ale buď s vámi bude viset na telefonu do tří do rána, protože si dala před tím sklenici vína. Pokud ne, popadne láhev a přijede za vámi. A je jí jedno, že potřebuje být na druhý den vyspalá.

Zkrátka, žena v Býku ctí svou rodinu a přátele, kteří jsou pro ni nejvyšší prioritou. Spousta z nás by se mohla učit z dobromyslné a vstřícné povahy těchto žen.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Svět znamení Ryb je klidný, tiše plynoucí ve svém fantazijním světě. Hádky? Tak ty žena Ryba doslova nenávidí. A nesnáší i podrazy, pomluvy nebo jakékoliv jiné konflikty. Přesněji řečeno právě to, co ženy rády dělají jedna druhé, zejména ve větších kolektivech.

Je to vlastně tak trochu flegmatik, protože, kdo na ni zaútočí, má smůlu, milá Ryba se otočí a jde pryč. Netvrdíme, že ji v nitru duše netrápí, jak se lidé k sobě chovají, ale dobře ví, že rozdmychávat hádky k ničemu nevede.

S Rybou jako blízkým člověkem je svět možná trochu nudný, ale také poklidný, což v dnešním hektickém světě vůbec není k zahození.

