Externí autor 15. 10. 2024 clock 5 minut gallery

Když scenárista Eric Roth poprvé představil myšlenku filmu o muži s nízkým IQ, který se stane svědkem klíčových momentů americké historie, setkal se s rozpačitými reakcemi. „Všichni mi říkali, že je to bláznivý nápad,“ vzpomíná Roth. Tenhle příběh, který nás dodnes dojímá, tak málem skončil v koši.

„Nikdo nevěřil, že by takový příběh mohl fungovat,“ říká Eric Roth o událostech roku 1994. Zachránil ho až režisér Robert Zemeckis, který v projektu viděl potenciál. „Když jsem četl scénář, okamžitě jsem věděl, že držím v rukou něco výjimečného. Byl to příběh, který mohl změnit životy.“

Tak se zrodil legendární Forrest Gump, který si i po třech dekádách udržuje pozici nejoblíbenějšího filmu všech dob – ve všech filmových databázích včetně ČSFD je na první příčce s 94 procenty. Příběh prostého muže s neobyčejným osudem oslovil miliony diváků po celém světě a zanechal nesmazatelnou stopu v historii kinematografie.

V čem tkví jeho kouzlo? Proč i dnes dokáže Forrest Gump rozplakat i rozesmát publikum všech věkových kategorií? Tenhle kulturní fenomén přesahuje hranice filmu!

Od knihy k filmovému plátnu

Málokdo si při sledování filmu uvědomí, že Forrest Gump je původně románem Winstona Grooma z roku 1986. Filmová adaptace se však v mnohém liší od své literární předlohy. „Kniha mi poskytla jen základní kostru příběhu,“ vysvětluje Eric Roth. „Ale musel jsem Forresta polidštit, udělat z něj postavu, se kterou by se diváci mohli ztotožnit.“ Groom byl zpočátku ke změnám skeptický, ale po zhlédnutí filmu změnil názor. „To, co vytvořili, přesáhlo mé nejdivočejší sny,“ přiznal autor v rozhovoru pro New York Times.

Tom Hanks: Zrození legendy

Pro roli Forresta Gumpa byl vybrán Tom Hanks, tehdy již uznávaný herec, ale ještě ne globální superstar. Jeho výkon však byl natolik přesvědčivý, že mnozí diváci uvěřili, že Forrest byl skutečnou historickou postavou. „Lidé za mnou chodili a ptali se, kde teď žije,“ směje se Hanks, kterého proslavila třeba hláška „Život je jako bonboniéra…“. Ten se na roli připravoval studiem chování lidí s podobnými vlastnostmi jako Forrest, tedy zejména s IQ 75. „Nechtěl jsem, aby to působilo jako karikatura. Forrest možná není génius, ale má čisté srdce a to jsem chtěl předat divákům.“

Vizuální revoluce

Jedním z nejvýraznějších prvků filmu jsou jeho revoluční vizuální efekty. Díky nim se Forrest objevuje po boku historických osobností jako John F. Kennedy nebo Elvis Presley. „Chtěli jsme, aby diváci uvěřili, že Forrest byl skutečně součástí těchto historických momentů,“ vysvětluje supervisor vizuálních efektů Ken Ralston. Tým použil tehdy průkopnickou technologii, která umožnila bezešvé začlenění Forresta do archivních záběrů. „Bylo to jako skládání obrovského puzzle. Každý záběr musel být perfektní, jinak by iluze nefungovala.“

Skvělá hudba

Nedílnou součástí úspěchu filmu je jeho nezapomenutelný soundtrack. Výběr písní mapuje klíčové momenty americké historie a dokonale doplňuje Forrestovo putování časem. Od Elvise Presleyho přes The Doors až po Bob Dylana – každá skladba byla pečlivě vybrána, aby podtrhla emoce a atmosféru dané scény. „Když slyšíte Fortunate Son od Creedence Clearwater Revival během scén z Vietnamu, okamžitě vás to přenese do té doby,“ říká hudební supervisor filmu. Soundtrack se stal jedním z nejprodávanějších alb roku 1994 a dodnes patří mezi klasiky filmové hudby.

Kulturní fenomén

Forrest Gump se stal více než jen filmem – je to kulturní fenomén, který ovlivnil způsob, jakým vnímáme americkou historii druhé poloviny 20. století. „Film nabídl nový pohled na klíčové momenty našich dějin. Skrze Forrestovy oči jsme mohli znovu prožít tyto události s určitou naivitou a čistotou,“ říká historik Douglas Brinkley.

Vliv filmu se projevil i v turistickém ruchu. Místa spojená s natáčením, jako je Savannah v Georgii nebo Monument Valley v Utahu, zaznamenala nárůst návštěvnosti. „Lidé chtějí sedět na té lavičce, běžet po tom mostě,“ vysvětluje Sarah Davisová z turistické kanceláře v Savannah. „Forrest Gump se stal součástí našeho kulturního dědictví.“

Ať už jste film viděli stokrát nebo se chystáte na své první zhlédnutí, vždy vás dokáže překvapit, rozesmát i dojmout. „V jádru je Forrest Gump příběhem o lidskosti. O tom, jak i v těch nejtěžších časech můžeme najít krásu, lásku a smysl života. A to je poselství, které nikdy nezestárne,“ uzavírá filmový kritik Roger Ebert.

Zajímavosti z natáčení

Tom Hanks odmítl plat za film a místo toho si dohodl podíl na zisku. Díky obrovskému úspěchu snímku si tak vydělal přes 70 milionů dolarů.

Pro scény běhu museli tvůrci postavit speciální běžecký pás na korbě nákladního auta, aby mohli natáčet Toma Hankse v pohybu.

Slavná lavička, na které Forrest vypráví svůj příběh, musela být hlídána 24 hodin denně, aby ji fanoušci neukradli.

Gary Sinise, který hrál poručíka Dana, se po natáčení stal vášnivým obhájcem práv válečných veteránů a založil nadaci na jejich podporu.

Když jsou Forrest Gump (Tom Hanks) a Bubba Blue (Mykelti Williamson) nasazeni ve Vietnamu, je možné si všimnout, že má Bubba na přilbě napsáno: „I'd Rather be Shrimping,“ což by se dalo volně přeložit jako: „Raději bych lovil krevety.“

Ikonická scéna, kde Forrest běží napříč zemí, trvala natáčecímu štábu více než měsíc. Museli procestovat přes 13 amerických států.

Zdroje: www.linternaute.com, ew.com, www.csfd.cz