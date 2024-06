Externí autor 29. 6. 2024 clock 3 minuty

I když máte možná pár kilo navíc a už jste oslavila abrahámoviny, rozhodně to neznamená, že se musíte v oblečení schovávat. Naopak si užívejte léto v nových šatech. Podívejte se na střihy a barvy, které vám pomohou vykouzlit elegantní křivky.

Existuje pár tipů a triků, které baculkám umožní schovat nechtěné faldíky a zdůraznit tu část, která by rozhodně měl vyniknout. A protože léto je tady, pojďme zrevidovat skříně a vyrazit do obchodů pro nové letní šaty. A jaký střih je pro ženské křivky ideální?

Šaty v áčkové linii

Potřebujete-li skrýt široké boky, břicho a zadek, rozhodně si pořiďte šaty do áčka. V horních partiích bývají užší a výraznější, od lehce zvýšeného pasu je sukně střižena ve vzdušné áčkové linii.

Tento střih krásně zakryje větší spodní partie, které zmizí ve vzdušně rozevláté kolové části.

Oblíbené jsou šaty áčkového střihu se svislými liniemi, ideálně ve dvou kontrastních barvách, které opticky zeštíhlí postavu.

Zapomeňte na krátkou délku, sáhněte po midi, která vynikne právě v áčkovém provedení.

Zavinovací šaty

Opět ideálně v áčkovém střihu. Efektem těchto šatům je zauzlení, které se řeší prostřednictvím stuhy na mašli, ale také jednoduchým protažením a uzlem. Ať už jsi vyberete jakoukoli variantu, má tenhle střih výhodu v tom, že stáhne pozornost právě k zavinovacímu detailu.

Zavinovací šaty rovněž dávají vyniknout dekoltu, takže pokud vám nevadí výstřih do V, určitě po nich sáhněte, protože vypadají velmi rafinovaně, žensky a elegantně.

A co návrat k empíru

Takzvané empírové šaty budou vyhovovat všem baculkám, které chtějí skrýt všechno. Jde o to, že jsou přestřižené těsně pod poprsím, obvykle lehce nařasené, takže volně splývají kolem boků. Tenhle střih představuje geniální tah, jak šikovně skrýt kila navíc v části břicha i na bocích a pozadí.

Máte ráda maxi délky?

I když jsou šaty ke kolenům nebo v provedení midi pro baculky lepší volbou, není důvod, proč se vzdávat maxi délky, zejména, když například nerada ukazujete nohy. V tom případě dbejte na to, aby vám byly vidět kotníky a obujte k nim boty na vysokém podpatku či platformě.

Na co by baculky neměly zapomínat

Myslete na to, že šaty by vás neměly příliš obepínat. Jednat se v nich potřebujete cítit pohodlně a za druhé upnuté oblečení přidává kila, což nechcete. Pozor i na větší velikost, kterou si některé ženy berou v představě, že do ní snáz přebytečná kila schovají. To sice možná ano, ale stejně bude výsledek působit neforemným dojmem a to také není zrovna efekt, kterého chcete dosáhnout.

Pokud nechcete zdůrazňovat velké poprsí, vyhněte se volánům a všelijakým dalším ozdobám v horní části šatů, jelikož přidávají objem.

Sáhněte po lehkých splývavých látkách a volte raději jednobarevné varianty, ve kterých se větší proporce snáz ztratí.

Nezapomeňte na tvarovací elastické prádlo, které zformuje povolené partie těla do správných tvarů a ve výsledku se postará o hezkou postavu bez rušivých faldíků.

