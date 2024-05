Externí autor 26. 5. 2024 clock 3 minuty

Chystáte se na roli maminky a vaše matka tím pádem bude babičkou? Určitě se obě budete snažit být nejlepší. Faktem ale je, že některým ženám jdou tyhle role samy. Podívejte se, ve kterých znameních se rodí ty nejskvělejší maminky a babičky.

Zkuste si odpovědět na otázku, co je ve vztahu matka – dítě důležité. Její láska? Přesně tak. A přidejte i trpělivost a porozumění, stejně jako schopnost podpory. Rovněž by dítě mělo vnímat pocit bezpečí, který pro něj matka vytváří. Z astrologického hlediska lze tyto schopnosti a vlastnosti najít hojně zastoupené v následujících znameních.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Je vaše máma Račice? Tak to vám upřímně závidíme, protože málokterá maminka dokáže projevit vůči svým dětem tolik lásky, starostlivosti a oddanosti jako ženy narozené v tomto znamení. Račice jsou něžné osoby s dokonalými mateřskými instinkty, které hluboce vnímají city svých potomků.

Matka v Raku sice padá po pracovním kolotoči takzvaně na ústa, přesto ochotně rozváží děti po kroužcích, učí se s nimi, vaří, peče a snaží se, aby se její děti cítily doma v pohodě a bezpečí.

A babička Račice? Tak to je uragán prarodičovské lásky zosobněný faktem, že u ní se může naprosto všechno. Stejně jako matka, je i babička ochotná pro svá vnoučata dělat první poslední. Prázdniny u ní voní jahodami se šlehačkou, palačinkami s tou nejlepší marmeládou pod sluncem a letními dobrodružstvími, která s vámi ráda podniká.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Není lepší výhra, než mít za mámu Váhu. A víte proč? Na dětství s ní budete vzpomínat jako na příjemné bytí bez hádek a konfliktů. Ty totiž Váha nemá ráda. Dává přednost harmonickým vztahům, do kterých křik rozhodně nepatří.

Diplomatická Váha dokáže utnout hádky se sourozenci už v zárodku a každý malér spravedlivě vyřeší, takže nikdo z něj neodchází s pocitem křivdy. To ale není všechno. Nechceme říct, že zatlouká špatné známky svých potomků před jejich otcem, ale podá je tak, že s nimi nabídne rovnou řešení. Nejeden otec přivítá, že se nemusí zlobit.



Někdo chodí k terapeutovi, vy máte babičku Váhu. Tím jsme chtěli říct, že se jí můžete svěřit naprosto se vším, protože vás nejenom že neodsoudí, ale naopak nabídne řešení, co by se dalo s daným problémem dělat. Je to taková vaše tajná důvěrnice, která toho ví o vás víc než sami rodiče.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Na dětství s matkou narozenou ve znamení Blížence bude rád vzpomínat každý. Je to kreativní bytost, se kterou je ohromná zábava a žádný den není stejný. Charakterizuje ji zvídavost, komunikativnost a flexibilita.

Matky v Blíženci neustále zkouší nějaké nové nápady a čerpají zkušenosti, vždy ideálně s potomky. Dobře vědí, že taková činnost velmi podporuje jejich kreativní rozvoj. K dětem přistupují s láskou, jsou to jejich největší fanynky, které je podporují ve všem, co si zamanou.

Babičky Blíženců tak trochu trpí výčitkami svědomí, že místo, aby své děti zahrnuly láskou, trávily čas po práci na brigádách ve snaze dopřát svým dětem jenom to nejlepší. No a protože to potřebují nějak odčinit, tak hádejte na kom? Ano, na svých vnoučatech, která zahrnují bezmeznou láskou.

Tyhle babičky jsou v dobrém smyslu slova tak trochu praštěné, protože v srdci stále zůstávají dětmi, pro které jsou spíš parťáky ve hře.

