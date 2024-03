Každá matka miluje své dítě, a dělá pro něj vše podle svého nejlepšího přesvědčení. Co maminka, to jiný přístup k výchově. Podle astrologie ale známe ženy, které se rodí s předpoklady, být těmi nejlepšími maminkami zvěrokruhu. Od malinka si hrají na maminky a čekají, až tento svůj sen naplní.

Určitě je znáte. Zatím, co vy, jste si užívali života, chodili s přáteli ven a objevovali život, tak se tyto mladé ženy vrhly na plný úvazek do mateřství. Možná lidé kolem spekulovali a ptali se klasicky: „A to se museli vzít?“ Ne, nemuseli. Tyto ženy si nepřály v životě nikdy nic jiného než porodit, brázdit svět s kočárkem a vychovávat svého potomka.

1. Ryby (21. února - 20. března)

Emotivní a empatické Ryby jsou typem maminky, které jejich děti zbožňují. Tyto ženy dávají celý život svým dětem najevo, jak moc je milují, a jak jsou úžasné takové, jaké jsou. Své děti mají totiž rády bezpodmínečně, což z nich dělá ty nejlepší maminky zvěrokruhu. Zrozenkyně tohoto znamení podporují své děti vždy a všude, ať už se rozhodnou dělat cokoli, stojí máma při nich a fandí.

Děti mámy ve znamení Ryb jsou citlivé, nápadité a učí se od ní chovat k ostatním lidem laskavě a soucitně. Maminky jim předávají lásku k přírodě, povinnost pomoci v nouzi druhým a nezávislého ducha. Tato žena je vede k vyjadřování emocí, kreativitě a tvoření. Ukazuje svým dětem, jak je úžasná hudba, jak svobodné a kreativní může být umění, a knížky, které vypráví příběhy.

Ryba sice svoje děti nenaučí řádnou organizaci dne ani moc praktických věcí pro život, ale za to je naučí, jak si nenechat nikdy vzít svoje sny, dělat to, co je baví a milovat život. Vypěstuje v nich víru v sebe sama a nekonečný optimismus, který je nikdy v životě nenechá klesnout na kolena. A vždy bude naprosto bez pochyb věřit v to, že dokážou to, co chtějí.

2. Beran (21. března - 20. dubna)

Maminky ve znamení Berana mají rozvrhy svých dětí pevně ve svých rukou. Jejich diáře jsou perfektně organizovaně vedené a rozdělené dle barev podle aktivit, od hudebních lekcí, sportu, keramiky, klavíru až po plavání. Sama má přitom totálně plný rozvrh. Tato žena chce, aby její děti nezahálely, naučily se, co to dá a především neměly čas na vymýšlení a realizování lumpáren.

Zrozenkyně tohoto znamení chce vychovat odvážné děti, které se nebojí žádného dobrodružství. Vede své potomky k touze objevovat a zkoušet nové věci. Povzbuzuje je, aby se ke všem výzvám postavily čelem a bojovaly za to, čemu věří. Její děti jsou sebevědomé a umí se za sebe postavit, protože maminka nechce, aby zažily někdy šikanu. Tyto děti se umí bránit a říct si o pomoc.

Občas je přísná a neomalená, ale téměř okamžitě toho lituje. Pokud se nechá unést, omluví se dětem, protože je přece taky jenom člověk, a chce, aby toto uměly i její děti. Tyto maminky mohou být pro své děti až příliš kontaktní, protože pořád chtějí nějakou interakci a odpovědi na, to chtějí nebo nechtějí dělat. Někdy je lepší dát na výběr pouze dvě věci a jít od toho.

3. Blíženci (22. května - 21. června)

Maminky ve znamení Blíženců mají se svými dětmi rovnocenný a přátelský vztah. Povídají si s nimi od malinka úplně o všem, protože před nimi nemají žádná tabu. Umí jim skvěle vysvětlit všechna tajemství světa, a jak to v životě chodí. Proto jsou jejich ratolesti velmi informované a mají široký přehled. Často předávají získaná moudra ostatním dětem.

Děti Blíženců mají skvělé komunikační schopnosti a jsou velmi dobře informované o tom, co se děje ve světě kolem nich. Dospělí se podivují nad jejich mluveným projevem a názory. Sečteno podtrženo, tato maminka připravuje velmi pečlivě svoje děti pro život. Vyrostou z nich samostatní jedinci, kteří jsou už v mladém věku schopní se sami o sebe postarat.

Se svou maminkou jsou tyto děti v úzkém kontaktu po celý život. Svěřují se jí se svými vtahy, pracovními úspěchy i bolestivými životními etapami. Žena narozená v Blížencích má schopnost porozumět svým dětem v jakémkoli věku. Stejně dobrý vztah má s dcerou i synem. Tyto dámy u mí pořádat ty nejlepší narozeninové oslavy, večírky a dětské akce. Mají pro to talent.

