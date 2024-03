Vybrat si správně svého životní partnera je jeden z nejtvrdších oříšků. Během života většina žen zažije mnoho bolestivých přešlapů právě v partnerských vztazích. Občas se zdá, že najít toho pravého je nadlidský úkol. Máme pro vás tip, jak ho najít! Hvězdy totiž znají odpověď.

Není náhoda, že v některých znameních se rodí pánové, kteří celoživotně prahnou po svobodě a dobrodružství, a v jiných zase ti, kteří v životě netouží po ničem jiném než po milující manželce a velké rodině. Podle astrologů, se skvělí muži rodí v následujících znameních zvěrokruhu.

Rak (22. 6. až 22. 7.)

Muži ve znamení Raka jsou ti nejspolehlivější manželé. Pro roli vašeho manžela a otce vašich dětí se totiž narodili. Jsou emotivní, mají skvělou intuici a nebojí se otevřeně mluvit o svých pocitech. Zajímají se ale i o ty vaše, protože mu opravdu leží na srdci vaše spokojenost a štěstí.

Udělají vše, co vám na očích vidí, protože ví, že spokojená žena je vizitka pravého muže. A tím on je. Tito muži se nebojí ani domácích prací, která se podle jejich názoru jednoduše dělí mezi všechny členy rovným dílem.

Jsou také skvělými kutili, kteří chtějí, aby to u vás doma bylo útulné, a byl to skutečný domov. Na prvním místě je vždy spokojenost rodiny. Vaše výlety a společně strávený čas mají prioritu, před víkendovou prací a setkání s kamarády. Jsou tatínky, kteří nezkazí žádnou legraci.

Býk (21. 4. až 21. 5.)

Býci chtějí od života vše, co nabízí. Perfektní rodinu, milující ženu, život v luxusu a nezapomenutelná dobrodružství. Potřebují mít dostatek „materiálu“, aby, až budou staří, mohli v křesle svým vnukům vyprávět, co všechno ve svém životě zažili a co dokázali.

Jsou to pracovití muži, kteří se snaží zajistit rodinu a dopřát jí v ideálním případě vyšší životní standard. Váš manžel ve znamení tohoto rohatce touží být tím nejlepším milencem vašeho života, vaším rádcem a také životním přítelem, který s vámi bude sdílet úplně vše, co prožíváte.

Nenechá vás nikdy sedět doma na zadku, protože pohled na Eiffelovku, Taj Mahal, nebo jízdu na vodním skútru na pobřeží Kanárských ostrovů si nikdy neužije, pokud po jeho boku nebudete vy.

Lev (23. 7. až 22. 8.)

Lvi se sice rádi vystavují ve světle reflektorů, protože potřebují pozornost, ale rozhodně to neznamená, že by byli tito zrozenci sobečtí. Když se tito muži zamilují, podělí se s vámi o svou záři a teplo, protože chtějí, abyste i vy věděla a cítila, že jste naprosto výjimečná.

Vedle něj se budete cítit jako princezna, je ohleduplný, všímavý a galantní. Lev je známý i tím, že má dobré srdce. Lásky má tento muž na rozdávání. Pokud se stanete jeho životní partnerkou, bude vám plně oddaný a věrný.

Nikdy nezapomene na vaše výročí, narozeniny ani svátek a velice dobře si pamatuje, co máte ráda a co ne. Ví přesně, že se vám líbil ten náramek ve výloze klenotnictví, kolem kterého jste včera šli, a už se těší, jak budete překvapená, až si ho rozbalíte pod stromečkem na Vánoce.

Kozoroh (22. 12. až 20. 1.)

Kozorozi touží po dlouhodobých vztazích, jsou jedním z nejvěrnějších znamení zvěrokruhu. Jsou to velcí romantici, kteří udělají všechno proto, abyste měla ve svém životě hodně zážitků, jako z červené knihovny.

Pro tyto muže ale není snadné se jen tak zamilovat, možná proto se pak zamilují tak hluboce. Pokud se vám otevřou, znamená to, že s vámi dlouhodobě počítají do budoucna. Navenek sice Kozoroci působí celkem tvrdě a chladně, ale uvnitř skrývají velkou jemnost a měkkost.

To si nechávají jen pro ty nejbližší. Nejdůležitější je, abyste byla šťastná, milovaná a v bezpečí. Udělají pro vás cokoli, jen aby ve vašich očích viděli radost. Svou rodinu se snaží zaopatřit, aby měla všechno, co potřebuje a nikdy nestrádala.

Autorský článek