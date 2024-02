Pro spokojené a trvalé manželství nestačí mít jen hezkou tvářičku. Každý muž sice chce, aby jeho vyvolená byla především krasavice, ale s postupem let přijde na to, že mnohem více záleží na její povaze. Které ženy jsou podle astrologie pro manželství jako stvořené?

Některé dámy vám mohou udělat ze života peklo na zemi. Nevaří, nepečují o vás, raději vyrazí na nákupy s kamarádkou a už vůbec s vámi nesdílí společné koníčky. Proto je dobré nepodcenit váš výběr nevěsty. Nebojte se, existují znamení zvěrokruhu, která jsou přímo předurčena pro pohodové a láskyplné manželství. Vyberte si svou vyvolenou podle astrologie.

Rak (22.6. – 22.7.):

Nejlepší nevěsta

Pokud ve vztahu u ženy hledáte věrnost a oddanost, bude dáma ve znamení Raka ta pravá. Ona miluje být manželkou a starat se o vás a o rodinu. Pokud si před oltář přivedete tuto nevěstu, máte vyhráno. Je citlivá, pečující a naprosto věrná. Když vám řekla své „ano“, myslela to vážně. Podrží vás, kdykoli to budete potřebovat a vaše společně bydlení pod jejíma rukama vykvete v překrásný domov. Její sen je být matkou a zahrnovat vás a vaše děti nekonečnou láskou.



Ryby (21.2. – 20.3.):

Ideální manželka

Ženy Ryby jsou mimořádně citlivé bytosti. Díky své schopnosti empatie budou vždy předem vědět, jak se cítíte. Nemusíte říct ani slovo a obětavá Rybka už pracuje na zlepšení vaší situace nebo nálady. Pro ni je důležité, aby byl manžel šťastný. Tyto dámy umí být roztomilé i velmi půvabné. Jejich muži imponuje svou inteligencí, tvořivostí a kreativitou. Zároveň je tato zrozenkyně vynikající terapeutkou, takže se jí můžete kdykoli svěřit.



Váhy (23.9. – 23.10.):

Milující pohodářka

Ženy ve znamení Vah jsou chytré, bystré a dokáží plánovat společnou budoucnost. Mají vynikající organizační schopnosti, proto jsou inspirativními partnerkami. Milují romantiku a jsou pro každou špatnost. Tato dáma je inteligentní, laskavá a nechybí jí smysl pro humor. Žena zrozená ve Vahách na svého muže nikdy nenadává, protože ví, že to žádný muž nemá rád. A ona chce, aby byl její muž šťastný a v pohodě.

Býk (21.4. – 21.5.):

Pečující ženuška

Žena narozená ve znamení Býka je energická a vášnivá. Někdy s ní zažijete hotovou „Itálii“, ale oba víte, že se hádáte jen kvůli tomu, abyste se mohli usmiřovat. Ona se snaží je okořenit váš život a bez ní by to byla vážně nuda. Dámy v Býku jsou přitažlivé a inteligentní, což je dělá nebezpečně svůdné. Když se vaše manželství trochu ustálí, brzy zjistíte, že je silná, věrná a úžasná matka.

Vodnář (20. 1. – 18. 2.):

Chytrá horákyně

Silná a nezávislá Vodnářka potřebuje partnera, který ji respektuje a neomezuje. Pokud ho najde, stane se z ní příjemná, obětavá a věrná manželka. Tato dáma je velice chytrá, pokud si vybrala právě vás, znamená to, že má o vás to nevyšší mínění. Vězte, že je sebevědomá a nesnáší nudu. Nebude lehké, sní udržet krok, ale pokud to zvládnete, zjistíte, že být životním partnerem ženy zrozené ve Vodnáři je to nejlepší, co vás mohlo v životě potkat.

