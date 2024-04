Jsou to citlivé, tolerantní a bezpodmínečně milující ženy. Jejich partneři se o ně mohou v těžkých životních chvílích skutečně opřít, protože to myslely zcela vážně, když jim u oltáře přísahaly lásku v dobrém i zlém. Které ženy se rodí podle astrologů jako nejlepší manželky?

Následující hvězdné zrozenkyně jsou ty nejvěrnější a nejoddanější ženy. Dokážou vytvořit příjemný domov, skvěle vaří a starají se o blaho svého muže i svých dětí, jak nejlépe dovedou. Je s nimi legrace a jsou to holky do nepohody, které nejsou žádné fajnovky.

Zdají se být jako naprosto ideální partnerky pro život. Je na ně stoprocentní spolehnutí, jsou věrné a svoje muže milují takové, jací jsou, aniž by měly touhu, je jakkoli měnit. Navzdory tomu nemají v lásce mnoho štěstí, protože se na ně často nalepí špatní muži.

1. RAK (22. června – 22. července)

Jako by se tato citlivá a vnímavá žena narodila jen proto, aby hluboce a oddaně milovala svého muže. Ten, který získá její srdce, pro ni bude ten jediný a nejlepší. Zrozenkyně Raka si už od svého dětství nepřeje nic jiného, než se šťastně z lásky vdát a založit početnou rodinu.

Tato dáma se vdává jednou za život. Je stabilní, věrná a podporuje svého životního partnera ve všem. Díky tomu jsou jejich muži úspěšní a dosahují svých snů. Mají totiž tu nejlepší oporu právě ve své manželce. Ta je připravena mu upřímně říct svůj názor a dát mu cenné rady, aby uspěl.

Zrozenkyně v Raku jsou nejlepšími maminkami svým dětem. Zahrnují je neustálým přílivem nekonečné a bezpodmínečné lásky. Jejich potomci se cítí milovaní, chtění a svobodní, protože jejich maminka je respektuje a nenutí je do věcí, které nechtějí dělat. Její náruč je to pro ně vždy otevřená.

2. RYBY (21. února – 20. března)

Ženy ve znamení Ryb by se pro svého vyvoleného doslova rozdaly. Začaly by srdcem, pak by mu daly všechny své myšlenky, pozornost, čas, majetek a nakonec i svou duši. Jsou to zakleté princezny, které celý život zasněně čekají na svého chrabrého prince na bílém koni. Často však čekají marně.

Rybky udělají vše, co je v jejich silách, aby svého muže udělaly šťastným a spokojeným. Jsou pro své partnery milenkami i nejlepšími kamarádkami, kterým se mohou svěřit s čímkoli. Tato inteligentní dáma jim je totiž díky své empatii schopná dokonale porozumět, aniž by je soudila nebo poučovala.

Díky své hravosti a kreativitě je skvělou matkou. Děti ji zbožňují, protože se s nimi často mazlí a projevuje jim svou lásku až do dospělosti. Vychovává své potomky svobodomyslně, a víc než na úspěchu a dosažených titulech jí záleží, aby se cítili ve svém životě šťastní, spokojení a milovaní.

3. VÁHY (23. září - 23. října)

Ve znamení Vah se rodí sympatické, milé a všemi oblíbené ženy. Dobrosrdečné Váhy jsou ke všem slušné a spravedlivé. Nemají rády konflikty, a tak raději ustoupí, než aby se hádali. To jejich muži ocení, protože není nic horšího než nepříjemná hádavá ženská, která jim leze na nervy.

Na tyto ženy je radost pohledět, mají totiž originální styl. Navíc jsou to neuvěřitelně univerzální ženy. Ráno se svým mužem klidně vyrazí na kolo, pak se vydají v elegantním outfitu do práce, a večer se s nimi může jejich choť chlubit na firemním večírku, protože jsou tam ty nejvíc sexy ženské.

Nekonfliktní pohodářky můžeme označit za milé holky od vedle, se kterými je radost trávit svůj život. Navíc jsou to romantičky a zároveň sexuální bohyně, které mají vzrušující kouzlo pro své muže po celý život. S hravým nadšením experimentují i mnoho let po svatební noci.

