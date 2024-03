Podle data narození lze určit mnoho věcí. Věděli jste ale, že tento údaj ovlivňuje natolik vaši osobnost, že určuje například i to, zda budete dobrými partnerkami ve vztahu? Pokud se vaše vyvolená narodila v následujících třech znameních zvěrokruhu, máte vyhráno. Jsou to ty nejúžasnější ženy.

Každý člověk má silné i slabé stránky. Potřebujete i několik let testování svého vztahu, abyste zjistili, zda je tato dáma tou pravou, kterou si můžete bez obav odvézt k oltáři.

Pokud nemáte čas si ověřovat charakter své přítelkyně, může vám poradit astrologie. Podle ní existují tři hvězdná znamení, ve kterých se rodí ty nejúžasnější ženy pro dlouhodobý vztah.

1. Kozoroh (22. prosince – 19. ledna)

Tyto ženy jsou velice schopné, organizované, pragmatické a praktické. Díky své vynalézavosti zvládnou roli matky, partnerky i nejlepší pracovnice ve firmě. Kozorožky jsou neúnavné a ambiciózní, proto díky své energii vždy dotáhnou všechno do konce.

Tyto dámy jsou čestné a mají hluboký smysl pro spravedlnost a poctivost. Očekávají od vás stejný přístup k životu a k lidem. Vztah s touto ženou je obohacující, je to hluboce milující a věrné znamení. Na první pohled se zdá sice rezervovaná, ale uvnitř hoří ohnivá vášeň.

Pokud vám tato dáma řekne své ano, můžete se na ni spolehnout, protože vám bude oddanou a podporující partnerkou po celý život. Skvěle zvládá organizovat společný rodinný čas a pro děti je skvělou maminkou, která je vede k samostatnosti.

2. Ryby (21. února – 20. března)

Ryby jsou mořské panny zvěrokruhu, plaché, smyslné a tajuplné. Toto vodní znamení je kreativní, intuitivní a citově otevřené, proto jsou to nejvíc empatické bytosti. Jejich emocionální hloubka a otevřenost vytváří nádherný vztah, když najdou toho správného partnera.

Ryby se nebojí hluboce přemýšlet, hluboce cítit a sdílet s vámi své nejhlubší pocity. Tyto ženy jsou oddané pečující znamení. Vždy se o vás postará, běžně kontroluje, zda máte při odchodu peněženku a klíče.

Pokud jste nemocní, jsou těmi nejlepšími ošetřovatelkami, které nad vámi bdí. Nejúžasnější jsou jako maminky, protože svoje děti vychovávají s respektem a učí je naslouchat svým emocím. Jsou vlídné a vyslechnou si vždycky jejich názor.

3. Štír (24. října – 22. listopadu)

Žena ve znamení Štíra ví přesně, co chce, co je ochotná přijmout, a co ji rozzuří jako aktivní sopku. Tato dáma dává nerada lidem nahlédnout do svého nitra a své myšlenky a tužby nesdílí jen tak s někým. Pokud chcete získat její důvěru, pusťte ji k sobě.

Ona by si stejně o vás zjistila všechno, protože je skvělým psychologem i detektivem. Otevřete se jí a ona vás na oplátku pustí k sobě. Štírka je vášnivá, silná a trochu divoká. Bude-li potřeba, bude za vás bojovat s neúprosnou zuřivostí.

Důvěra ve vztahu je pro ni nejdůležitější, pokud ji zradíte, nečekejte, že vás vezme zpátky. V manželství je věrná, milující a ochranitelská. Své děti vede k sebevědomí, aby byly tvořivé a nebály se v životě postavit samy za sebe a nenechaly si nic líbit.

