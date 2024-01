Jasmína Maurerová 8. 1. 2024 19:34 clock 3 minuty

Máte obavy, zda budete dobrou matkou, případně babičkou? Zeptali jsme se hvězd, jestli k tomu podle svého znamení máte předpoklady. Rak, Lev a Ryby – tato tři znamení vynikají v roli matek každým svým vlastním způsobem. Jedno z nich bude i skvělou babičkou. Patříte mezi ně?

Ženy ve znamení Raka jsou citlivé a intuitivní, přinášejí do rodiny lásku a bezpečí. Lvice jsou plné radosti a podporují děti k seberealizaci svých schopností. Ryby jsou emocionálně přizpůsobivé a intuitivní, vytvářejí láskyplné a harmonické prostředí. Všechna tato znamení mají jedinečné vlastnosti, které je dělají skvělými matkami, nabízejícími dětem lásku, podporu a porozumění ve světě plném lásky a bezpečí.

Lev 23. 7. až 22. 8.

Lev je znamení plné lásky a radosti. Jako matka je přirozeně láskyplná a hrdá. Je plná entuziasmu a energie, kterou věnuje péči o své děti. Lvi mají sklony být kreativní a inspirativní, což se projevuje v jejich schopnosti podporovat a povzbuzovat děti v rozvoji jejich vlastních schopností. Jsou to rodiče, kteří dětem vštěpují sebedůvěru a sebepřijetí. Srdcem plným lásky a ochotou vést své potomstvo Lvice dokážou poskytnout svým dětem silný základ pro jejich životní cestu.

Rak 22. 6. až 22. 7.

Žena - Rak je obvykle velmi vnímavá a citlivá na potřeby svých dětí. Rodina je pro ni na prvním místě a matka v tomto znamení je intuitivní a plná lásky. Její mateřský instinkt je silný, a tak dokáže často předvídat potřeby svých dětí ještě před tím, než je dítě samo vyjádří. Je velmi laskavá a starostlivá, což vytváří pro děti pocit bezpečí a jistoty. Svou emocionální inteligencí a porozuměním dokáže vytvořit silné pouto s každým svým dítětem. Pro Raky je rodina srdcovou záležitostí, a proto se plně věnují svým rodičovským povinnostem s láskou a oddaností.



Raci vynikají i ve funkci prarodičů. Mají sklon být velmi pozornými a laskavými babičkami, které se s velkou láskou věnují svým vnoučatům. Jejich citlivost, intuitivita a touha zajistit harmonické rodinné prostředí vytváří pro vnoučata láskyplné a bezpečné místo.

Ryby 21. 2. až 20. 3

Ryby jako matky často přinášejí do rodiny empatii, porozumění a lásku. Jsou obvykle velmi intuitivní a citlivé vůči pocitům svých dětí. Jejich mateřský instinkt je spojen s emocionální hloubkou a schopností vcítění se do jejich potřeb. Ryby jsou jako matky tvůrčí a podporují u svých dětí kreativitu. Jsou to často ženy, které jsou ochotné obětovat svůj čas a energii pro blaho potomka. Jejich schopnost vnímat svět očima svých dětí může vést k tomu, že dokážou poskytnout lásku a porozumění, které potřebují k růstu a rozvoji.

Blíženci a Vodnáři po rodině zrovna netouží

Z astrologického hlediska není žádné znamení zcela vyloučeno z rodičovství či rodinného života, ale existují některá znamení, která mohou projevovat menší touhu po tradičním rodičovství nebo mohou být více zaměřena na jiné aspekty života. Například znamení jako Blíženci nebo Vodnáři obvykle projevují větší nezávislost a mohou cítit menší touhu po tradičním rodinném životě. Tato znamení často upřednostňují svobodu a osobní růst před tradičními rodičovskými rolemi.