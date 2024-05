Externí autor 12. 5. 2024 clock 3 minuty

Některé ženy na postelové hrátky moc neužije, jiné se pro takové radovánky doslova narodily. Ostatně, existují ženy, kterým titul nejlepší milenka přisoudil horoskop. Můžeme tedy říct, že mají tuhle schopnost tak nějak v krvi. Patříte mezi ně?

Napadlo vás někdy, jaká by mohla být definice skvělé milenky? Stačí trocha selského rozumu a životních zkušeností, aby vám bylo jasné, že by to měla být žena, která se postará o to, aby si během milování s partnerem přišli na své oba dva.

Nebojí se partnerovi odhalit své touhy a preference a chce vědět, co si přeje on. Je zdatná experimentátorka, protože ví, že sex by měl být nejenom pravidelný, ale také vzrušující. A co je důležité, vždycky přitom zůstává sama sebou.

Štír (24. 10. až 22. 11.)

Vášeň a umění svádět patří ke Štírkám jako poklička na hrnec. Svým pronikavým pohledem a tajemnou aurou působí na muže jako magnet. A to není všechno. Ne nadarmo je podle zvěrokruhu nejlepší milenkou.

Šťastný to muž, který podlehne kouzlu ženy narozené v tomto znamení. Štírka se totiž v ložnici vyzná a za zavřenými dveřmi umí z rukávu vysypat nejedno erotické tajemství. Kromě toho je kreativní, takže se s ní nikdo nudit rozhodně nebude.

O Štírech je obecně známo, že jsou intuitivní. Milenka narozená ve znamení Štíra má snad šestý smysl. Přesně dokáže vytušit, co její partner chce a potřebuje.

Máte pocit, že jsme se spletli, protože ženy Štírky působí spíš odtažitě? Nesuďte obsah podle obalu. Pod ledovým výrazem se totiž skrývá skvělá a pořádně vášnivá žena.

Beran (21. 3. až 20. 4.)

Žena narozená ve znamení Berana se toho nebojí a na první dobrou předvede, co umí. Ostatně, její temperamentní a vášnivá podstata by jí ani nedovolila ze sebe dělat upejpavou netykavku.

Tyto ženy jsou nejenom sebevědomé, ale také impulzivní. Jsou ochotné pustit se do žhavého dobrodružství kdykoli a kdekoli. Misionářská poloha v ložnici?

Pche, trochu nuda. Beranky jsou známé tím, že rády zkouší nové věci. Co víc by si chlap mohl přát než milenku, se kterou může mít spontánní sex a kořenit život erotikou na možných i nemožných místech.

A pozor, Beranka nesnáší přílišné lichotky, připadají jí falešné. Jako každá žena má samozřejmě ráda, když se jí muž dvoří, ale potřebuje z jeho slov cítit upřímnost. V opačném případě rychle ztrácí motivaci a odchází za někým, kdo o ni bude mít opravdový zájem.

Lev (23. 7. až 22. 8.)

Ohnivá povaha Lvic jde ruku v ruce s vášní a sebevědomím. Přidejte pořádný kus kreativity a máte dokonale třaskavou směs, ze které létají jiskry. Ať už v ložnici nebo kdekoli jinde. Ostatně žena Lvice si zakládá na erotických hrátkách a není líná pro ně udělat cokoli.

Znamení Lva je obecně rádo středem pozornosti. Budiž Lvicím ke cti, že chtějí, aby si postelové radovánky jejich partner užíval minimálně stejně jako ony.

Nedivte se. Lev obecně potřebuje být nejlepší ve všem. Pro Lvici to platí i v posteli. Chce být královnou, i když je to ona, kdo poskytuje druhému rozkoš. Až tedy pánové ulovíte Lvici, snažte se ji nepustit, protože tak skvělou milenku už jen tak nenajdete.

