Která žena si nepřeje pozorného, ohleduplného a milujícího partnera? Vášnivý, pohledný a bohatý milenec je vám ale k ničemu, pokud nemá srdce na pravém místě. Ve kterých znameních zvěrokruhu se rodí muži, kteří vás zahrnou láskou?

Každý muž vám neumí dát pozornost, něhu a vyjádřit horoucí city. Mnoho pánů na takové projevy lásky nejsou stavění. Budou se o vás starat, finančně vás zajistí, nebo budou zvelebovat váš domov dle vašich přání.

Nikdy vám ale neotevřou svoje srdce natolik, abyste cítila jeho opravdové emoce a city k vám. Známe ale tři hvězdná znamení, ve kterých se rodí nejlepší milovníci z celého zvěrokruhu. Nemáte ho náhodou doma?

Rak (22. června - 22. července)

Muži narození v znamení Raka jsou velmi citliví a intuitivní, proto jsou považováni za ty nejpozornější a nejempatičtější partnery. Jsou oddaní a loajální, a protože jim záleží na pohodě jejich partnerek, věnují pozornost i nejmenším detailům.

Jsou to nenapravitelní romantici, kteří jdou do vztahu vždy na plno. Tito pozorní muži dělají svým přítelkyním, co jim na očích vidí. A vlastně i to, co mnozí nevidí. Jakoby jim četli myšlenky. Vědí naprosto přesně, co jim udělá radost.

Jejich schopnost vcítit se do emocí své ženy, znamená, že dokážou být velmi užiteční při poskytování útěchy a podpory. Tito pánové umí vždy citlivě a skvěle poradit, aniž by se své drahé polovičky nějak nevhodně dotkli.

Váhy (23. září – 23. října)

Muži narození ve znamení Vah jsou velmi ohleduplní a svým partnerkám dokážou dát maximální pozornost. Jejich vztahy jsou hluboké, jsou naprosto věrnými a oddanými partnery. Jejich vyvolená je pro ně královnou.

Mají rádi harmonii a rovnováhu ve vztazích, což je motivuje k tomu, aby svým partnerům věnovali dostatek času a pozornosti. Jsou velmi zdvořilí a zdánlivě drobné projevy náklonosti jsou pro ně samozřejmostí.

Jejich cit pro estetiku a krásu je často spojován s jejich schopností vnímat a ocenit jedinečnost svých partnerů. Svou dámu bere tento muž jako naprostý unikát. Cení si jejich schopností a talentů, což jí dává často najevo.

Býk (21. dubna – 21. května)

Muži narození ve znamení Býka jsou známí svou vytrvalostí a trpělivostí, což z nich dělá pozorné partnery. Mají pevně nastavený svůj žebříček hodnot. Ve svém životě chtějí mít stabilitu, věrnost a oddanost.

O svou milovanou polovičku pečuje tento muž jako o vzácnou květinu. Býci mají rádi luxus a pohodlí, to dopřávají i svým vyvoleným. Svým partnerkám dopřejí malé radosti a nečekaná milá překvapení.

Jejich přirozená smyslnost a životní vášeň z nich dělá ty nejněžnější milence. Schopnost užívat si života plnými doušky znamená, že jsou schopni vytvořit přitažlivé a příjemné prostředí pro své milované ženy.

Autorský text