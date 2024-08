Externí autor 2. 8. 2024 clock 5 minut

Hvězdy umí naznačit nejenom, jak to bude s naší láskou, profesí nebo penězi, ale dokonce vám ukážou, jaké je pro vás nejlepší místo pro život, a to na základě zvěrokruhu, ve kterém jste se narodili.

Beran (21. 3. – 20. 4.)

Lidé narození ve znamení Berana jsou energičtí a plní života, milovníci nových zážitků. Takové možnosti jim nabízí španělská Barcelona. Město doslova pulzuje kreativitou, neustále se měnícími ději a dobrodružstvím. Že nevíte, co byste tam dělali? Kromě toho, že se dnes dá pracovat na dálku odkudkoli, Barcelona je centrem inovací s prosperujícími startupy a technologickým průmyslem. Takže příležitosti pro ambiciózní jedince se v tomto městě architektury najdou vždycky.

Býk (21. 4. – 21. 5.)

Milí Býci, se svou klidnou a praktickou povahou potřebujete k životu stabilitu a pohodlí. Tyto dva zásadní faktory nabízí švýcarský Curych. Je to malebné město plné přírodních krás, v jehož poklidných uličkách se budete cítit jako doma. To nemluvě o kulturním vyžití, kterého si tady užijete do sytosti.

Blíženci (22. 5. – 21. 6.)

Chytří a značně společenští Blíženci, kteří milují nová dobrodružství potřebují domov, který je stejně rušný a přátelský jako oni sami. Odpovědí na tuhle hádanku je jednoznačně Amsterdam. Tohle město vám dá potřebné zázemí pro udržení kontaktu s uměním, kulturou a nekonečnými příležitostmi k objevování a učení se novým věcem. Můžete si být jisti, že Amsterdam vás nikdy neomrzí.

Rak (22. 6. – 22. 7.)

Milí Raci, sbalte si kufry, San Francisco čeká. I když to není zrovna klidné místo, nabízí spoustu věcí, které máte rádi, a to včetně příležitostí ke kreativnímu sebevyjádření. San Francisco je totiž domovem umění, hudby a kultury, které zcela naplňují vaši citlivou a empatickou podstatu. Ať se děje cokoliv, v tomhle městě vždycky najdete něco, s čím budete souznit.

Lev (23. 7. – 22. 8.)

Lidé narození ve znamení Lva jsou přirozeně charismatičtí a okázalí. Umí mluvit a převzít vedení kdekoliv a za jakýchkoliv okolností. Jako doma se proto budou cítit ve stejně okázalém a třpytivém městě jakým je v jejich případě Dubaj. Luxusem pulzující místo nabízí Lvům spoustu příležitostí, jak dát na odiv své skutečné já.

Panna (23. 8. – 22. 9.)

Kam jinam by logická, praktická a dokonale organizovaná Panna zapadla než do stejně organizovaného, přesto neustále hledajícího nové způsoby, jak optimalizovat koloběh svého bytí, než do Soulu. Tohle město, milé Panny, ideálně odráží vaši přirozenou preciznost a ohleduplnost a nabídne vám spoustu příležitostí k životu. Soul má nejvyšší standardy – stejně jako vy. Je to vaše dokonalá zeměpisná shoda.

Váhy (23. 9. – 23. 10.)

Esteticky založené Váhy toužící po harmonii a míru si za svůj nový domov vyberou Kodaň. Tohle město je totiž známé nejenom skvělým designem, ale také vytříbeným smyslem pro detail, což je symbióza toho, co Váhy v životě hledají. To nemluvě o tom, že Kodaň je známá vysokou kvalitou života, od čistoty města až po vynikající vzdělávací a zdravotnické služby a spoustu příležitostí k seznamování se s novými lidmi.

Štír (24. 10. – 22. 11.)

Milí Štíři, jste citliví, máte dokonale vyvinutý instinkt odhalovat záhady a k tomu milujete tajemno. Kam jinam s vámi než do magické Prahy, která je prodchnutá zajímavou historií a tajemstvími, z nichž mnohá čekají na své odhalení. Díky svému bohatému kulturnímu dědictví a živé umělecké scéně je tohle město ideální k prozkoumávání toho, co vlastně od života chcete.

Střelec (23. 11. – 21. 12.)

Střelec je optimista, dobrodruh milující cestování a rozhodně ne troškař. Pro něj bude tím pravým severothajské město Čiang Mai. Je to krásné město obklopené nádhernými lesy a horami, které je domovem živé a přátelské komunity místních obyvatel a expatů. Nejlepší na tom je, že vám nabídne nekonečné možnosti k objevování a dobrodružství, od pěší turistiky po starověkých chrámech, až po poznávání místních tradic, kuchyně, lidí a dalších příležitostí.

Kozoroh (22. 12. – 20. 1.)

Pracovitý a ambiciózní Kozoroh potřebuje ke svému životu město, které dokáže držet krok s jeho pracovním tempem a pomůže mu dosáhnout jeho cílů. Milí Kozorozi, Singapur vám bude vyhovovat nejenom pro svůj rychlý životní styl, ale také až neuvěřitelné obchodní příležitosti. Tohle město neustále posouvá hranice inovací, proto se v něm se svou přirozenou snahou uspět budete cítit jako doma.

Vodnář (21. 1. – 20. 2.)

Nezávislí a nesmírně inovativní Vodnáři neustále překypují novými nápady. Pro ně je jako dělaný islandský Reykjavík, který je známý svými inovacemi i platformami, na kterých se mohou různí inovátoři doslova vyřádit. Díky jedinečné islandské krajině, možnostem dostat se k zajímavým podnikatelským nápadům a dalším příležitostem k průzkumu nepochybně najdou způsob, jak zůstat ve spojení s tímto inspirativním městem.

Ryby (21. 2. – 20. 3.)

Milé Ryby, jako zasnění a kreativní lidé potřebujete k životu krásné a klidné místo, které vás bude inspirovat k vašim uměleckým aktivitám. Proč to nezkusit v Ubudu na Bali, jež se jeví jako ideální destinace, kde se můžete usadit. Díky své lákavé zeleni, úchvatné krajině a klidné atmosféře bude Ubud fungovat jako útočiště pro vaši citlivou duši. Město je navíc známé svými přátelskými obyvateli, kteří si s vámi vždy rádi popovídají.

Zdroje: www.dailymail.co.uk, www.businessinsider.com