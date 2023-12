Externí autor 31. 12. 2023 9:29 clock 4 minuty

Otcem se mohou stát téměř všichni muži. Jak být ale dobrým tátou? Některá znamení zvěrokruhu mají dar být skvělým otcem a doslova se pro tuto roli narodila. Každý si ideálního tátu představuje jinak. Dítě ale potřebuje především někoho, kdo je milující a ochranitelský, pečující a zábavný.

Co vůbec dělá dobrého tátu dobrým tátou? Je to ten, který celý den pracuje, a po příchodu domů si jde hrát se svým dítětem? Nebo je to muž v domácnosti, který se světáckým úsměvem mění ladně pleny a v noci se střídá u lahví? Ať už si to představujeme jakkoli, většinou se to děje tak, jak to daný muž nejlépe umí. Všichni máme svého tátu, a pravděpodobně ho máme rádi, i když udělal v našem dětství spoustu chyb. Jsou ale znamení zvěrokruhu, která vždy snila o tom, být jednou otcem. Těšila se na to, až se budou starat o malého potomka a předají mu vše, co dovedou a vědí. Jsou to takoví supertátové. Víme, kterých šest znamení zvěrokruhu byste určitě chtěli mít za otce.

KOZOROH (22. prosince - 19. ledna)

Kozoroh se narodil, aby byl otcem. Je to jeho pravé poslání. Rád jde dětem příkladem. Chce, aby jeho děti byly pracovité, zodpovědné a vzdělané. Vždy hledá nové způsoby, jak své děti vzdělávat, ať už tradičně, nebo kreativně. Chce svým dětem dát vše, co si přejí, ale nerozmazluje je. Nechává své děti, aby měly prostor učit se samy. I kdyby to mělo znamenat, že jim bude trvat deset minut, než si uvědomí, že 2 plus 2 se rovná 4. Děti vede k samostatnosti, a aby dokázaly samy přemýšlet.

BÝK (20. dubna - 20. května)

Býk je jeden z nejlaskavějších rodičů. Jako otci mu záleží na tom, aby se jeho děti cítily bezpečně a jistě. Chtějí mít svůj vlastní kmen, a aby děti pochopily význam rodiny. Vždy se snaží vymýšlet kreativní a nové způsoby, jak všechny stmelit. Býci se snaží být ke svým dětem trpěliví a téměř nikdy na ně nezvyšují hlas. Dětem se líbí, že táta je loajální, a vědí, že tu pro ně bude kdykoli.

BlÍŽENCI (21. května - 20. června)

Otcům ve znamení Blíženců záleží na tom, aby děti zůstaly tělesně i duševně zdravé. Místo toho, aby se vraceli z obchodu s chipsy a mraženou pizzou, dávají přednost zdravějšímu jídlu. Stejně tak podporují své děti ve sportu nebo jiných fyzických aktivitách, které je zaměstnávají a udržují v kondici. Chtějí své děti naučit vše, co umí, a věří, že je důležité, aby děti byly kulturně vzdělané.

RAK (21. června - 22. července)

Čas strávený s rodinou je pro otce Raky nejdůležitější. Rádi vytváří rodinné tradice, ať už jde o hraní stolních her, návštěvy kina, nebo výlety do zoo. Chtějí, aby si všichni členové rodiny byli blízcí. Někdy se však jejich dětem může zdát, že se do jejich života příliš míchají. Je důležité respektovat jejich soukromí, když to potřebují. Potom si mohou nerušeně užívat všechny rodinné radosti společně s nimi.

ŠTÍR (23. října - 21. listopadu)

Štíří tatínci chtějí své děti především zaměstnat. Touží, aby jeho děti byly společenské. Snaží se je zapojit do mnoha mimoškolních aktivit, protože věří, že zaměstnané dítě je šťastné dítě. Štíři se snaží podporovat své ratolesti v realizaci jejich zájmů a koníčků. Přestože chtějí pro své děti to nejlepší, mohou je někdy vnímat jako příliš panovačné. Pokud se jim jednoho dne nechce do výtvarného kroužku, je v pořádku, že si dají pauzu.

RYBY (19. února - 20. března)

Pro své děti chce otec Ryba tvůrčí svobodu a možnost vyjádření. Ať už mají jeho děti jakékoli zájmy, udělají vše pro to, aby je mohly ještě hlouběji prozkoumat a co nejvíce rozvinout. Pro Ryby je jednou z největších hodnot laskavost k druhým. Tím, že děti pozorují, jak být laskavý k ostatním lidem a projevovat úctu druhým, se od nich učí. I když jsou jejich otcovské záměry pozoruhodně skvělé a nesobecké, někdy zapomínají přidat do své výchovy strukturu. Pozor na přílišnou shovívavost. Někdy je v pořádku říct ne.

Zdroje: dotyk.cz, yourtango.com