Pokud máte doma partnera, který by za vás dýchal, je ohleduplný, pozorný a bezmezně vás miluje, možná se narodil právě v jednom z těchto hvězdných znamení. Podle astrologů jsou tito muži těmi nejlepšími manželi z celého zvěrokruhu.

Přemýšlela jste někdy, zda vám náhodou kamarádky vašeho partnera tak trochu nezávidí? Nebylo by se čemu divit, protože moc dobře víte, jak skvělý je. Když vám někdo takový vstoupí do života, je to zázrak, protože je to člověk, který vás skutečně vídí, je k vám pozorný, milující a zcela oddaný. Udělá, co vám na očích vidí. Máte ho doma?

Býk

21. 4. až 21. 5.

Muži ve znamení Býka umí spolehlivě zajistit rodinu. Jejich partnerky většinou pracují pro zábavu a žijí si jako královny, protože je manžel rád rozmazluje. Tento muž má rád kvalitu a luxus, a to samé dopřeje i vám a vašim dětem.

Chce, abyste jezdila v bezpečném hezkém autě, měla šatník, jaký se vám líbí a dovolenou, na které si opravdu odpočinete. Nikdy ale jeho štědrosti a péče nezneužívejte, protože si to váš partner nezaslouží. Na všechno, co má, si poctivě vydělal.

Jen škoda, že si sám nemá čas své peníze užít. Pokud ho chcete potěšit, překvapte ho výběrem exotické dovolené, nebo wellness víkendem. Opravdu mu uděláte radost, protože to pro něj znamená, že si jeho snahy a péče ceníte.

Střelec

23. 11. až 21. 12.

Pracovití Střelci jsou výjimečně manuálně zruční. To oceníte zejména u vás doma, protože se ho bude neustále snažit zvelebovat. Může se stát, že přijdete domů a obývák najdete vymalovaný, nebo vás v ložnici budou čekat nové praktické poličky.

Tento muž miluje práci na zahradě a pěstování plodin. Měla byste na něj ale dávat pozor, protože Střelci mají sklon k workoholismu. Pokud jste línější povahy, rozumět si spolu zanedlouho nebudete, protože je v neustálém pohybu.

Dovolená na dece na pláži s knihou je pro něj hororová představa. Vám ji zakazovat nebude, ale raději zůstane doma a bude chodit do práce. Chce aktivní relax, nebo nic. Lelkování na pláži je pro něj pouze ztrátou času.

Štír

24. 10. až 22. 11.

Tito muži jsou pohlední, příjemní, hodní, ochotní, vtipní a chytří. Každý Štír pro vás udělá, cokoli budete chtít, protože chce, abyste byla šťastná. Pro tohoto jedince je rodina největším požehnáním a udělá pro ni, co je v jeho silách.

Každý víkend chce pravidelně jezdit na rodinné výlety nebo za kulturou. Nenechá nikoho ve své blízkosti, aby se nudil. Drobnou nepříjemností je jeho matka, která se neustále snaží zasahovat do jeho života. On ji v něm ale potřebuje.

Je tedy nanejvýš důležité, abyste si s jeho matkou vybudovala velmi dobrý a úzký vztah. Naštěstí tyto úžasné muže nevychovala žádná nepříjemná čarodějnice. Štíři jsou skvělý právě díky výchově svých matek. Takže nemusíte mít vůbec strach.

Rak

22. 6. až 22. 7.

Muži ve znamení Raka jsou pozitivně naladění citliví jedinci, kteří vás zahrnou svou láskou, objetím a péčí. Mají ušlechtilé duchovní hodnoty a důležitou součástí jeho života je spiritualita. Netrápí se nikdy nedostatkem. Když hojnost není, uskromní se.

Pokud se daří a nachází se v období bohatství, užívá si ho se svými blízkými plnými doušky. Tento zrozenec je obvykle velmi zručný a práce se nebojí. Protože chce ale svůj život žít, volí si takovou práci, která není příliš časově náročná.

Sice nevyužije svůj maximální potenciál, aby vydělával závratné sumy, ale za to je reálně s vámi a dětmi. S Rakem sice nebudete žít luxusní život, ale bohatství, jaké díky jeho přístupu zdědí vaše děti, bude nevyčíslitelné.

Autorský text