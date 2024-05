Mít kolem sebe dobré přátele je k nezaplacení. Většinou máme jednoho nebo maximálně dva nejlepší kamarády, kteří kráčí po našem boku celý život. Tady nejde o kvantitu, ale o kvalitu. Pokud máte vedle sebe jednoho z těchto zrozenců zvěrokruhu, máte ve svém životě skutečný poklad.

Každý člověk nemá vlohy být podporujícím, chápavým a oddaným přítelem. Některá znamení zvěrokruhu se ale rodí s předpoklady být těmi nejlepšími kamarády. Zpravidla přichází na svět v těchto hvězdných znameních horoskopu.

Rak (22.6. – 22.7.)

Rak může sice někdy udělat na první pohled špatný dojem, ale je to ten největší srdcař pod sluncem. Občas má totiž výkyvy nálad, nebo se vám může zdát až moc přecitlivělý a dramatický, ale on to tak skutečně cítí.

Pro své blízké je schopen udělat cokoli. Díky své citlivé povaze dokáže navnímat, kdy zrovna potřebujete pomoc, a přispěchá vás hned podpořit. Je to kamarád do nepohody, který s vámi půjde po hlavě do všeho.

Tito jedinci se za vás kdykoli postaví, když bude třeba a budou vás chránit. Intuitivně vždy vytuší, jak se cítíte, jakou máte náladu, nebo že se vám něco stalo. I když se vám zrovna nechce mluvit, pomalu a citlivě vám pomůže téma otevřít, pustit ven a najít řešení.

Vodnář (21.1. – 20.2.)

Vodnáři mají dobré srdce a touží všem pomáhat. Aniž by si to mnohdy uvědomovali, mění životy lidí, protože kudy chodí, tudy pomáhají. A to naprosto nezištně, bez dlouhých úvah a zcela přirozeně.

Svých přátel si velmi váží, a jsou připraveni kdykoli jim přispěchat na pomoc. Ať už malujete byt, marodíte, nebo potřebujete odvézt na letiště. Chtějí, aby se všichni měli dobře a byli spokojení. Nesou špatně utrpení druhých.

Tito lidé mají stejně jako všechna vodní znamení dar intuitivního vnímání. Cítí nevyslovené a neviděné. Mají dobrý odhad na lidi a na situace, kam by se mohli vyvíjet. Pokud to někde není bezpečné, upozorní vás a udělají vše proto, abyste se společně přesunuli do bezpečí.

close info View Apart / Shutterstock zoom_in Mít kamaráda do nepohody je obrovské štěstí.

Štír (24.10. – 22.11.)

Štíři jsou tajemní a zvláštní lidé. Většinou se moc nebaví, pokud pro ně není téma atraktivní, nebo pokud nejsou mezi svými. Obvykle pozorují společnost a lidi. Mají skvělý psychologický odhad na lidi.

Jejich pozorovací talent je tak geniální, že by se mohli živit jako soukromé očko. Mají radar na lež, a tak nikdy nedopustí, abyste někomu naletěli. Jak ve vztazích, tak v obchodování, financích nebo zaměstnání.

Tito lidé jsou věrní přátelé, a totéž očekávají od vás. Pokud byste je snad někdy zradili, počítejte s tím, že jejich plnou důvěru už nikdy nezískáte. Odpouštět umí, ale dají si na vás velký pozor.

Panna (23.8. – 22.9.)

Panny jsou sice přísné a puntičkářské, ale pokud si vás k sobě pustí, máte vedle sebe ty nejvěrnější a nejopravdovější kamarády. Cesta k nim je trochu těžší, protože si k sobě nepustí jen tak někoho, ale stojí to za to.

Umí skvěle podpořit, poradit a organizovat. Pokud máte s něčím problém, tak právě analytická a skvěle plánující Panna vám dokáže vymyslet strategii, jak danou situaci vyřešit.

Také mají smysl pro spravedlnost a pravdu, nebudou vám nikdy lhát. Tito lidé nesnáší přetvářku a faleš. Raději vám řeknou všechno narovinu, a to i za cenu toho, že to nebude příjemné.

Zdroj: www.instyle.com