Kalhoty jsou základem šatníku každé moderní ženy. Výjimkou pak nejsou ani ženy, kterým je nad padesát. Jak vybrat ty správné, které padnou a vy se v nich budete cítit co nejlépe? To se dozvíte v našem článku.

Pořádné rifle

Džíny jsou základním kouskem šatníku snad každé ženy, která si přeje skloubit pohodlí a kýžený styl. Vybrat ty správné ale může představovat pořádný problém.

Rifle by každé ženě měly padnout jako ulité. Výjimkou nejsou ani ženy 50+, které si kromě dobře padnoucích kalhot přejí zakrýt také nějaký ten nedostatek.

Ženy nad padesát si často stěžují na přibírání v oblasti zadečku a bříška. Právě tyto partie by jim dobře padnoucí rifle měly pomoci zakrýt.

Na co je dobré při výběru riflí dbát? Tento univerzální kousek oblečení by vám jednoduše měl padnout jako ulitý. Žena by se v nich měla cítit pohodlně a samozřejmě krásná. Každé rifle by měly dobře padnout také v oblasti bříška a nad hýžděmi.

Rifle nesmí odstávat, být příliš upnuté nebo naopak ve velikosti, které se pro ženu vůbec nehodí. Ani ženy nad padesát se svých oblíbených kalhot ale nemusí vzdávat. Stačí vybrat ty správné. Jaké to jsou?

Pro ženy nad 50

Pro ženy nad padesát se podle odborníků na módu a módních stylistů nejvíce hodí baggy rifle. Jde o variantu volnějších kalhot, které zakryjí, co je potřeba a dají se nosit jak na kafe s kamarádkou, tak do práce. Navíc jsou hitem sezóny tohoto podzimu a zimy.

Jak nosit široké nohavice:

Zdroj: Youtube

Tyto rifle jsou velice variabilní a opravdu je unosíte jak s mikinou a teniskami, tak s lodičkami a vaší oblíbenou košilí. Rifle ve stylu baggy jsou volné a pohodlné, lze je nosit klidně celý den a stále se cítit dobře.

Tyto rifle seženete v mnoha barevných provedení, od klasické modré, přes světlé až po odstíny jako jsou černá, světle či tmavě šedá.

Vybere si tedy skutečně každý. Tento typ riflí každou ženu nad 50 omladí, dodá ji mladistvý vzhled a zároveň je respektující k jejímu věku. Nepůsobí totiž nijak neupravené.

Pokud si tento typ riflí vyberete, je důležité jej správně zkombinovat. Pokud hledáte ležérní styl, doplňte je teniskami a mikinou. Potřebujete-li vypadat elegantně, je dobré si k volnějším riflím vybírat vypasované svršky.

Zvolit můžete rolák, košili nebo dobře padnoucí sáčko, které na první pohled obyčejné rifle povýší na vámi hledaný styl. Kromě lodiček a tenisek se k tomuto typu riflí dokonale hodí kozačky do půlky lýtek či šněrovací boty.

Zdroje: 50isnotold.com, www.whowhatwear.com, www.vogue.com