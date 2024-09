Jste bez partnera a už vás tento stav nebaví? Pak možná děláte něco špatně. Třeba se neumíte seznámit tím správným způsobem, nebo vám dojdou slova pokaždé, když se ve vaší blízkosti objeví někdo, po kom toužíte. Nyní je čas to změnit. Za pomoci nejlepších seznamovacích hlášek.

První rande

Při myšlence na první rande se řada z nás orosí ještě dříve, než k němu vůbec dojde. Důvodem jsou obavy, jak rande bude probíhat, jak se máme chovat nebo – a to je velmi podstatné – jak se vůbec seznámit, aby to bylo co k čemu a nějaké rande vůbec proběhlo.

Podle nedávno provedené britské studie máme ale naprosto všichni šanci se seznámit a konečně najít vysněného partnera.

Dokonce to podle vědců vůbec není složité. Stačí se pouze připravit a při seznámení použít jednu ze 13 správných hlášek, které vědci vyhodnotili jako 100% účinné.

Za pomoci těchto hlášek vzbudíme ve svém protějšku sympatie a šance na další setkání jsou obrovské.

Studie ukázala, že většině lidí tyto hlášky připadají nejen zábavné, ale člověk, který je při seznámení použije, zaujme nejen svou originalitou, ale také sebevědomím.

Nejlepší hlášky

O jaké hlášky se jedná?

1. Budeme spolu mluvit, nebo budeme pokračovat v tom flirtování na dálku?

2. Můžu vás následovat? Protože mi rodiče vždy říkali, abych si šel za svými sny.

3. Věříš tomu, že bezdomovcům by se mělo pomáhat? Jestli ano, věm mě k sobě domů…

Nejlepší cesta, jak se seznámit:

Zdroj: Youtube

4. Bolelo to, když jsi spadla z nebe?

5. Když ti řeknu, že máš krásné tělo, použiješ to nějak proti mně?

6. Nevadilo by ti, kdybych teď na tebe zíral zblízka a ne z druhého konce místnosti?

7. Ahoj, jen jsem ti chtěl dopřát tu satisfakci, že mě můžeš odmítnout. Tak do toho, řekni mi ne!

8. Myslím, že jsem zapomněl svoje číslo… Nemohla bys mi místo něj nadiktovat to tvoje?

9. Je tu horko, nebo jsi to ty?

10. Měl jsem fakt pekelnej den a vždy mi ho zlepší, když se na mě usměje pěkná holka. Usměješ se tedy na mě?

11. Muselo se mi něco stát s očima, nemůžu je od tebe odtrhnout.

12. Je tvůj táta zloděj? Protože někdo musel ukrást ty hvězdy, co ti září v očích…

13. Doufám, že ovládáš první pomoc, protože jsi mi vyrazila dech.

Ať už si podle vědců zvolíte kteroukoliv z nich, vaše šance na seznámí a první rande jen rostou. Lidé preferují seznámení s lidmi, kteří se je nebojí oslovit a zároveň jim při oslovení druhého nechybí jistá dávka originality.

Za zkoušku rozhodně nic nedáte. Pokud jste dlouho single a rádi byste konečně našli partnera svých snů. nechte si poradit. Lepší je to dvakrát vyzkoušet, než později litovat promarněné šance.

Zdroje: sip.denik.cz, www.idnes.cz, www.iglanc.cz